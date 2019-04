INFORTUNIO DE ROSSI/ Roma-Udinese, problema muscolare: stagione finita?

Daniele De Rossi infortunato: è questa la notizia che guasta almeno parzialmente il pomeriggio di una Roma vincente per 1 a 0 contro l’Udinese e adesso pienamente in corsa per la Champions League in attesa di conoscere il risultato dello scontro diretto di questa sera tra Milan e Lazio. Il capitano giallorosso è stato costretto ad ammainare bandiera bianca proprio dopo il gol di Edin Dzeko che ha sbloccato il risultato. Ranieri lo ha sostituito al minuto 69′ con il turco Under, con l’intero Stadio Olimpico che ha tributato al capitano di tante battaglie una standing ovation. Secondo quanto riferito dall’inviato a bordocampo di Sky Sport, angelo Mangiante, durante la telecronaca di Roma-Udinese, tra De Rossi e Ranieri sarebbe andato in scena un rapido dialogo tra i due sulle condizioni del centrocampista.

INFORTUNIO DE ROSSI

Ranieri ha chiesto a De Rossi:”Ti sei strappato?”. La risposta del capitano della Roma, purtroppo per i tifosi giallorossi, è stata affermativa. Il problema che ha costretto il numero 16 capitolino a lasciare il terreno di gioco scuro in volto è di natura muscolare. L’ipotesi che circola in maniera più insistente è quella di un probabile stiramento al polpaccio. Se l’infortunio di De Rossi fosse di questa entità la Roma si troverebbe dunque a dover fare a meno del suo condottiero nelle prossime partite. E dire che De Rossi è stato in dubbio fino a poche ore dal match dell’Olimpico: fino a giovedì scorso, infatti, il capitano giallorosso non si era allenato per alcuni fastidi di natura non meglio precisati. Ora Ranieri e i tifosi sono con il fiato sospeso: De Rossi riuscirà a stringere i denti per i prossimi decisivi impegni?

