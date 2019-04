Juventus campione d’Italia se…/ Vince il campionato? I risultati utili con la Spal

La Juventus oggi Campione d’Italia 2019? E’ ormai ad un passo dal suo ottavo Scudetto di fila. La squadra di Massimiliano Allegri oggi quindi si laureerà per l’ennesima volta campione d’Italia se non perderà contro la Spal nell’anticipo del sabato in programma alle ore 15. Il destino di questo campionato sembra ormai scritto da settimane, ma se fino al turno precedente era ancora possibile per il Napoli guastare la festa ai rivali bianconeri, adesso tutto dipende esclusivamente dalla Juve. Non serve essere dei geni della matematica per capire qual è la situazione di classifica che consente alla Juventus di poter considerare ormai suo lo Scudetto. Quando mancano sette giornate al termine della stagione, infatti, la Juventus ha un vantaggio di 20 punti sul Napoli. Se oggi i bianconeri pareggiassero e il Napoli vincesse, il gap si ridurrebbe a 18 punti. Qualcuno potrebbe pensare: ma se per assurdo la Juventus perdesse tutte le restanti 6 gare e il Napoli le vincesse…no, anche in quel caso lo Scudetto sarebbe bianconero.

JUVENTUS CAMPIONE D’ITALIA SE… I RISULTATI UTILI CON LA SPAL?

Nel caso di un pareggio a Ferrara contro la Spal e di un successo del Napoli nella sua gara contro il Chievo, dicevamo, la Juventus avrebbe sui partenopei un vantaggio di 18 punti. Nemmeno 6 sconfitte bianconere e altrettanti successi del Napoli, però, consentirebbero alla squadra di Carlo ancelotti di festeggiare uno storico successo. Le squadre, infatti, si troverebbero sì a pari punti in classifica ma a favore della Vecchia Signora giocherebbero gli scontri diretti tra le due formazioni, conclusi entrambi vittoriosamente nella stagione 2018/2019. Nella gara d’andata la Juventus si impose con il risultato di 3 a 1 in proprio favore; in quella di ritorno Cristiano Ronaldo e compagni riuscirono ad espugnare anche lo stadio San Paolo con il punteggio di 2 a 1.

UNA RIMONTA IMPOSSIBILE…

Nemmeno il più scaramantico dei tifosi della Juventus può negare che lo Scudetto 2018/2019 sia ormai virtualmente dei bianconeri. Perché il Napoli possa vincere il campionato, in quella che diventerebbe probabilmente la rimonta più clamorosa nella storia del calcio italiano, i bianconeri dovrebbero smettere di fare punti da qui alla fine del torneo, infilando una serie di sette sconfitte che in questo momento appare francamente impossibile. Nemmeno una debacle di queste proporzioni, da sola, basterebbe a far vincere al Napoli lo Scudetto: bisognerebbe infatti che la formazione partenopea si aggiudicasse tutte e 7 le partite da qui a fine stagione, a partire ovviamente da quella di oggi contro il Chievo…



