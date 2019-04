Probabili formazioni Chievo Napoli/ Diretta tv, turnover per Ancelotti (Serie A)

Chievo Napoli si gioca domani pomeriggio: le due formazioni scenderanno in campo alle ore 18.00 allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona per il primo posticipo della trentaduesima giornata di Serie A. Sarà un match a dire il vero forse non così significativo per le due formazioni: Chievo Napoli metterà infatti di fronte i gialloblù veneti di fatto ormai retrocessi e i partenopei che hanno l’Europa League come grande obiettivo in questo finale di stagione, mentre in campionato sembra praticamente certo un posto fra le prime quattro. Tutto ciò premesso, vediamo dunque quali sono le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Chievo Napoli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Nel frattempo, ricordiamo che la diretta tv di Chievo Napoli sarà un’esclusiva Sky, di conseguenza l’appuntamento sarà sui canali Sky Sport Serie A (il numero 202) e Sky Sport 251, oppure in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go, ma in ogni caso solamente per gli abbonati alla televisione satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO NAPOLI

LE MOSSE DI DI CARLO

Nelle probabili formazioni di Chievo Napoli, l’obiettivo di Domenico Di Carlo naturalmente è quello di salvare la dignità di una squadra che pure nella scorsa giornata a Bologna non ha sfigurato, ma alla lunga è crollata. La principale notizia riguarda l’attacco, dove potremmo vedere titolare Pellissier, probabilmente in coppia con Stepinski anche perché Meggiorini non è al top della condizione. Almeno un paio di dubbi ancora per l’allenatore gialloblù a centrocampo, dove avremo infatti i ballottaggi Leris-Kiyine e Diousse-Rigoni, mentre è quasi certo il ritorno di Hetemaj da titolare. In difesa bisogna tenere presente la squalifica di Bani, per sostituirlo sono in ballottaggio Rossettini e Cesar.

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Molto stuzzicante l’analisi delle probabili formazioni di Chievo Napoli in casa partenopea. La partita del Bentegodi cade tra le due sfide di Europa League con l’Arsenal, di conseguenza Carlo Ancelotti potrebbe adottare un turnover molto ampio. In difesa in particolare le sorprese potrebbero essere molte, con Koulibaly che in ogni competizione è l’unico intoccabile e gli altri ballottaggi Malcuit-Hysaj, Chiriches-Maksimovic e Ghoulam-Mario Rui che dovrebbero vedere favoriti chi ha giocato meno a Londra. A centrocampo ci sono meno alternative, l’unico ballottaggio di conseguenza dovrebbe essere quello tra Verdi e Zielinski, infine pure in attacco mister Ancelotti doserà i suoi tre “tenori”, considerando che a questo punto della stagione è l’Europa League ad avere la priorità in casa Napoli.

IL TABELLINO

CHIEVO (4-4-2): Sorrentino; Depaoli, Rossetti, Andreolli, Barba; Leris, Diousse, Hetemaj, Giaccherini; Stepinski, Pellissier. All. Di Carlo.

A disposizione: Semper, Tomovic, Cesar, Jaroszynski, Frey, Vignato, Piano, Rigoni, Kiyine, Meggiorini, Djordjevic, Pucciarelli.

Squalificati: Bani.

Indisponibili: Seculin, Schelotto.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, F. Ruiz, Verdi; Insigne, Milik. All. Ancelotti.

A disposizione: Karnezis, Ospina, Luperto, Mario Rui, Maksimovic, Albiol, Hysaj, Zielinski, Younes, Ounas, Mertens.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Diawara.



