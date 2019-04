Probabili formazioni Frosinone Inter/ Diretta tv, Brozovic è assente (Serie A)

Frosinone Inter si gioca domani sera: le due formazioni scenderanno in campo alle ore 20.30 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone per il posticipo della trentaduesima giornata di Serie A. Sarà un match sicuramente particolare per le due formazioni: Frosinone Inter infatti metterà in palio una posta fondamentale per entrambe le squadre. I ciociari arrivano da due vittorie consecutive e soprattutto il colpaccio a Firenze ha ridato loro speranze nella corsa salvezza; i nerazzurri invece devono blindare il terzo posto per vivere con serenità il finale di stagione. Tutto ciò premesso, vediamo dunque quali sono le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Frosinone Inter.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Nel frattempo, ricordiamo che la diretta tv di Frosinone Inter sarà un’esclusiva Sky, di conseguenza l’appuntamento sarà sui canali Sky Sport Uno (il numero 201), Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 251, oppure in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go, ma in ogni caso solamente per gli abbonati alla televisione satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE INTER

LE MOSSE DI BARONI

Nelle probabili formazioni di Frosinone Inter, vediamo che l’allenatore dei ciociari Marco Baroni sembra avere le idee quasi del tutto chiare in difesa e a centrocampo, mentre i dubbi si concentrano in attacco. Modulo 3-5-2, i due favoriti nel reparto offensivo sono l’ex nerazzurro Pinamonti e Ciano, che sono però insidiati da Ciofani e Trotta in due ballottaggi ancora tutti da definire. Ancora da assegnare pure la maglia di esterno sinistro di centrocampo, contesa da Beghetto e Molinaro, il resto della formazione del Frosinone sembra invece essere già perfettamente definito. In porta Sportiello, protetto dalla retroguardia a tre formata da Brighenti, Goldaniga e Capuano, le altre quattro maglie disponibili a centrocampo dovrebbero invece toccare a Paganini, Chibsah, Maiello e Valzania.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Molto interessante l’analisi delle probabili formazioni di Frosinone Inter in casa nerazzurra. Il problema principale per Luciano Spalletti sarà naturalmente l’assenza dell’infortunato Brozovic, in mediana potrebbe essere rilanciato Borja Valero per dare fosforo alla manovra, con Vecino favorito su Gagliardini al fianco dello spagnolo. Una settimana dopo la precedente partita, dovrebbe essere migliorata la condizione di Nainggolan, che di conseguenza è favorito su Joao Mario come trequartista centrale, ecco poi gli esterni Politano e Perisic ed infine Icardi come prima punta, anche se è tornato a disposizione pure Lautaro Martinez. A proposito di ritorni, in difesa avremo di nuovo De Vrij insieme a Skriniar davanti ad Handanovic, con D’Ambrosio terzino destro ed Asamoah e Dalbert che sono invece in ballottaggio a sinistra.

IL TABELLINO

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Goldaniga, Capuano; Paganini, Chibsah, Maiello, Valzania, Beghetto; Pinamonti, Ciano. All. Baroni.

A disposizione: Iacobucci, Ghiglione, Krajnc, Zampano, Ariaudo, Molinaro, Gori, Sammarco, Cassata, Dionisi, Ciofani, Trotta.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Viviani, Salamon.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Spalletti.

A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Dalbert, Cedric, Miranda, Gagliardini, Candreva, Joao Mario, L. Martinez, Keita.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Vrsaljko, Brozovic.



