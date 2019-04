Probabili formazioni Milan Lazio/ Quote, quale attacco per Gattuso? (Serie A)

Milan Lazio si gioca domani sera: le due formazioni scenderanno in campo alle ore 20.30 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro per l’anticipo che sarà il big-match della trentaduesima giornata di Serie A. Sarà una partita infatti di capitale importanza per le due formazioni: Milan Lazio infatti mette di fronte due candidate a un posto fra le prime quattro che varrà la qualificazione alla prossima Champions League. Il Milan contro la Juventus ha dato segnali di crescita, ma arriva da un solo punto in quattro giornate; la Lazio invece ha pareggiato a fatica contro il Sassuolo, dunque pure i biancocelesti hanno bisogno di una scossa. Tutto ciò premesso, vediamo dunque quali sono le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Milan Lazio.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo anche uno sguardo alle quote per il pronostico su Milan Lazio, che si annuncia molto incerto. Infatti l’agenzia di scommesse Snai quota il segno 1 a 2,60 e il segno 2 a 2,75, mentre poi si sale fino a quota 3,30 in caso di pareggio, che è indicato naturalmente con il segno X.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO

LE MOSSE DI GATTUSO

Nelle probabili formazioni di Milan Lazio dobbiamo tenere presente che Gennaro Gattuso è sempre alle prese con le assenze per infortunio di Donnarumma, Bonaventura e Paquetà. In porta di conseguenza giocherà Reina, mentre a centrocampo sembra quasi obbligato il terzetto formato da Kessie, Bakayoko e Calhanoglu. Con il turco impiegato da mezzala, ecco che potrebbe di nuovo esserci spazio per Borini nel tridente d’attacco con Suso e Piatek. In attacco però ci sono ancora diversi dubbi per Gattuso: innanzitutto, pur mantenendo il tridente, c’è Castillejo che scalpita per una maglia da titolare; inoltre, resta naturalmente valida anche l’opzione Cutrone, con il quale si passerebbe all’attacco a due punte. Molti meno dubbi in difesa, dove al massimo c’è Laxalt che contende a Rodriguez il posto da terzino sinistro.

LE SCELTE DI INZAGHI

Interessante l’analisi delle probabili formazioni di Milan Lazio anche per quanto riguarda i biancocelesti. Con la squalifica di Badelj, avremo di nuovo Leiva come regista di centrocampo, affiancato da Luis Alberto e Milinkovic Savic per una mediana che sarà sicuramente uno dei punti di forza della squadra di Simone Inzaghi. I problemi fisici di Marusic invece favoriscono Romulo, che dovrebbe essere titolare come esterno destro di centrocampo. In attacco dovremmo avere Correa in appoggio a Immobile e di conseguenza come modulo il 3-5-1-1, anche se resta valida pure l’opzione Caicedo. Infine, un dubbio anche in difesa, dove Luiz Felipe, Patric e Bastos si contendono due maglie disponibili al fianco di Acerbi davanti a Strakosha.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. All. Gattuso.

A disposizione: A. Donnarumma, Conti, Abate, Zapata, Strinic, Caldara, Laxalt, Mauri, Bertolacci, Biglia, Cutrone, Castillejo.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Bonaventura, G. Donnarumma, Paquetà.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic Savic, Lulic; Correa; Immobile. All. Inzaghi.

A disposizione: Proto, Guerrieri, Wallace, Radu, Patric, Durmisi, Marusic, Parolo, Cataldi, Jordão, Neto, Caicedo.

Squalificati: Badelj.

Indisponibili: Berisha, Lukaku.



