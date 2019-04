Probabili formazioni Roma Udinese/ Quote: torna El Shaarawy titolare (Serie A)

Si accenderà solo domani tra le mura dell’Olimpico alle ore 18.00 la sfida tra Roma e Udinese, gustoso anticipo della 32^ giornata di Serie A. La partita si annuncia decisiva per entrambe le squadre, che pure perseguono obiettivi ben diversi per la fine della stagione: dovranno fare attenzione i due tecnici a fissare le probabili formazioni di Roma Udinese. Da una parte ecco la Lupa di Ranieri, a caccia di certezze e solidità oltre che di un posto in Champions league per la prossima stagione: i giallorossi però stanno perdendo pezzi e pure avendo parzialmente recuperato Florenzi e El Shaarawy, il tecnico ha perso nei giorni scorsi pure Karsdorp per un problema al flessori. Dall’altra parte ecco invece i friulani di Tudor, impegnati nella missione salvezza e ottimisti dopo la bella vittoria ottenuta pure contro l’Empoli poco giorni fa. Andiamo allora a controllare quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Roma Udinese.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di esaminare le probabili formazioni di Roma Udinese, prendiamo in considerazione pure il pronostico, che non può che essere favorevole alla squadra di casa. Secondo le quote della snai fornite per l’1×2 ecco che la vittoria giallorossa è stata data a 1.47 contro il più alto 6.75 fissato per i bianconeri, con il pareggio quotato a 4.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA UDINESE

LE MOSSE DI RANIERI

Per le probabili formazioni di Roma Udinese Ranieri deve fare un po’ conti sia con la situazione in infermeria che con i primi responsi che i suoi giocatori gli hanno dato dal suo insediamento in panchina: dovrebbe essere il 4-2-3-1 il modulo di partenza. Partendo dalla difesa ecco che questa sera il tecnico dovrebbe confermare Mirante tra i pali al posto di Olsen: in difesa vedremo al centro Manolas e Fazio, mentre all’esterno con Karsdorp fuori dai giochi, sarà Juan Jesus a far coppia con Florenzi sulla fasce. In mediana sarà spazio dal primo minuto per il duo Cristante-De Rossi pur con Nzonzi a disposizione dalla panchina: in avanti sarà quindi Pellegrini ad agire sulla tra quarti, anche perchè occorrerà schierare Zaniolo sull’esterno. In avanti quindi lo schieramento offensivo sarà completato da El Shaarawy sula destra e da Dzeko, prima punta.

LE SCELTE DI TUDOR

Sarà invece il classico 3-5-2 il modulo di partenza per l’Udinese di Tudor, che però dovrà fare a meno di Zeegelaar, fermato dal giudice sportivo nella 32^ giornata di Serie A. Ecco quindi che davanti al solito Musso, tra i pali, vedremo dal primo minuto De Maio, Troost Kong e Samir in difesa con la maglia da titolare. Nell’ampia mediana a cinque invece vi sarà spazio per Fofana, Mandragora e De Paul al centro e quindi toccherà al duo Stryger Larsen-D’Alessandro agire dal primo minuto sulle fasce. Son però ballottaggi aperti in attacco: la prima ipotesi sulle due punte vede titolari Okaka e Lasagna, ma non dimentichiamo che dalla panchina rimane a disposizione Pussetto.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): 83 Mirante; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 5 J Jesus; 4 Cristante, 16 De Rossi; 22 Zaniolo, 7 Pellegrini, 92 El Shaarawy; 9 Dzeko All. Ranieri

UDINESE (3-5-2): 1 Musso; 87 De Maio, 5 Troost Ekong, 3 Samir; 19 Stryger Larsen, 6 Fofana, 38 Mandragora, 10 De Paul, 77 D’Alessandro; 7 Okaka, 15 Lasagna. All Tudor.



