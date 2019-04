Probabili formazioni Serie A/ Mosse, scelte e moduli degli allenatori (32^ giornata)

La Serie A vive da sabato 13 aprile a lunedì 15 aprile la 32^ giornata, il massimo campionato torna in campo per un nuovo turno, sempre più vicino al gran finale. Scoprire le probabili formazioni di tutte queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli che dovrebbero utilizzare nelle partite, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni di Serie A in questa trentaduesima giornata del massimo campionato che ci terrà compagnia da oggi pomeriggio fino a lunedì sera.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL JUVENTUS

Nella Spal di Leonardo Semplici torna titolare Lazzari, ci sono poi ben tre giocatori (Paloschi, Antenucci e Floccari) in ballottaggio per affiancare Petagna in attacco. A centrocampo un affaticato Kurtic è insidiato da Schiattarella. Nella Juventus regna invece la cautela per tutti i giocatori non al top, pensando che martedì ci sarà il ritorno di Champions League con l’Ajax: tanti big potrebbero di conseguenza andare in panchina. Pronti Rugani al centro della difesa, Bentancur a centrocampo e naturalmente Kean in attacco, rivelazione delle ultime settimane.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA UDINESE

Spicca l’emergenza terzini per la Roma di Claudio Ranieri: squalificato Kolarov, sono inoltre infortunati Santon e Karsdorp. Prezioso dunque il recupero di Florenzi a destra, mentre come terzino sinistro agirà Juan Jesus. In avanti torna Dzeko, può essere rilanciato dall’inizio anche El Shaarawy, da valutare invece chi ci sarà a centrocampo: cautela per De Rossi. Nell’Udinese è squalificato Zeegelaar, mister Tudor in caso di 3-5-2 potrebbe rimpiazzarlo con Ter Avest come esterno di centrocampo e in difesa avremmo un terzetto con Samir, Troost Ekong e De Maio. In attacco ruoli ancora da definire, ma Pussetto e Lasagna sono favoriti sull’ex Okaka.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO

Nel Milan è ancora viva l’ipotesi dell’attacco a due punte con Cutrone al fianco di Piatek: in questo caso Suso agirebbe da trequartista e Calhanoglu giocherebbe in mediana al fianco di Kessiè e Bakayoko. Tuttavia, rimane favorito il modulo 4-3-3 con lo spagnolo e Borini ai lati della punta polacca e il turco comunque a centrocampo. Nella Lazio è squalificato Badelj, riecco Lucas Leiva in cabina di regia, con Milinkovic Savic e Luis Alberto ai suoi fianchi. In attacco Correa è favorito su Caicedo per sostenere Immobile. In difesa Luiz Felipe dovrebbe completare il reparto con Acerbi e Bastos, perché ancora non è al meglio Radu, che giovedì non si è allenato con i compagni. A destra ecco Romulo, complice una contrattura muscolare per Marusic.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO CAGLIARI

Squalificato Belotti, occasione da titolare per Zaza, appoggiato da Berenguer e Baselli nel reparto offensivo di Walter Mazzarri. Di nuovo a disposizione Ola Aina e Lukic, il primo potrebbe scalzare De Silvestri dalla fascia destra mentre il secondo insidia Meitè. In difesa ballottaggio Moretti-Djidji, con il primo favorito. Nel Cagliari è squalificato Ceppitelli, dunque Pisacane e Romagna dovrebbero formare la coppia centrale in difesa, mentre Srna potrebbe scalzare Cacciatore che non è al top. A centrocampo possibile conferma per Faragò, in attacco Joao Pedro oppure Birsa affiancheranno il sicuro titolare Pavoletti.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BOLOGNA

L’arrivo di Vincenzo Montella sulla panchina della Fiorentina è senza dubbio la novità più gustosa. Nel tridente cerca posto Simeone al fianco di Chiesa e Muriel, ma l’argentino potrebbe anche giocare con il colombiano in un 3-5-2 che vedrebbe Chiesa (e Biraghi dall’altra parte) come esterni di centrocampo. Nel Bologna invece Sinisa Mihajlovic potrebbe confermare la formazione che ha steso il Chievo: difesa diretta da Danilo, in regia Pulgar con Dzemaili favorito su Poli, in attacco Palacio come prima punta affiancato da Orsolini, Soriano e Sansone sulla trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA GENOA

Marco Giampaolo recupera Bereszynski e Colley per la difesa della Sampdoria verso il derby. In attacco i soliti dubbi: Defrel è favorito su Gabbiadini per far coppia con Quagliarella, sulla trequarti crescono le quotazioni di Ramirez rispetto a Saponara. Recuperato Ekdal, ma Vieira resta una valida opzione per la regia. Nel Genoa Cesare Prandelli ritrova Romero e Zukanovic dopo il turno di squalifica, dovrebbero dunque andare in panchina Biraschi e Pezzella. Squalificato Sturaro, a centrocampo sarà titolare Lerager. In attacco Sanabria è in ballottaggio con Pandev per affiancare Kouamè.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO PARMA

Roberto De Zerbi potrebbe dare spazio a Magnanelli in regia, rischia invece il posto nel centrocampo del Sassuolo Duncan, che è acciaccato. Torna titolare Berardi nel tridente, potrebbe esserlo pure Babacar. Più problemi per Roberto D’Aversa e il Parma: indisponibili Biabiany ed Inglese, anche Bruno Alves e Gervinho non sono ancora al meglio. Sierralta potrebbe essere confermato al centro della difesa, presumibilmente a quattro con Iacoponi e Dimarco terzini. In regia ballottaggio Scozzarella-Rigoni, ma è recuperato anche Stulac, in attacco invece ancora una volta le soluzioni saranno obbligate.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO NAPOLI

Nel Chievo è squalificato Bani, dunque si giocano una maglia Frey e Cesar. In mediana mister Domenico Di Carlo ritrova Hetemaj titolare, in attacco ci sarà spazio per Giaccherini sulla trequarti a supporto di Stepinski e Pellissier, l’eterno capitano che è pronto a tornare titolare. Nel Napoli invece ampio turnover per Carlo Ancelotti, dal momento che in questo momento la priorità è l’Europa League. Ci potrebbero essere novità soprattutto in difesa, dove è favorito chi non era titolare giovedì. A centrocampo si rivede Verdi, anche in attacco ci sarà rotazione fra i tre big Insigne, Milik e Mertens.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE INTER

Marco Baroni in attacco ha quattro uomini (Ciano, Pinamonti, Ciofani e Trotta) per due posti, sarebbe una serata speciale naturalmente per Pinamonti. In regia dovrebbe giocare Maiello. In difesa qualche problema: è infortunato Salamon e Ariaudo lamenta noie muscolari, dovrebbe dunque essere titolare Brighenti. Nell’Inter pesa l’assenza dell’infortunato Brozovic, dunque Luciano Spalletti potrebbe scegliere una mediana con Borja Valero e Vecino, favorito su Gagliardini. Recuperati De Vrij e Lautaro Martinez, l’olandese tornerà titolare con Skriniar in difesa mentre l’attaccante argentino dovrebbe partire dalla panchina a favore di Icardi.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA EMPOLI

Nell’Atalanta rientra Zapata che scontato il turno di stop, al suo fianco Gomez e uno tra Pasalic e Ilicic, dal momento che le condizioni dello sloveno vanno tenute d’occhio. Recuperabile Palomino, in difesa però potrebbe giocare Djimsiti, mentre continua a non essere al top Toloi. Ballottaggio sulla fascia sinistra, dove Castagne potrebbe essere preferito a Gosens. Emergenza difesa nell’Empoli: squalificato Maietta, mentre Silvestre e Pajac sono infortunati. Occasione dunque per Rasmussen, con Veseli e Dell’Orco ai suoi lati nella difesa a tre di Aurelio Andreazzoli. Sulle fasce ecco Di Lorenzo e Pasqual, in attacco avremo la coppia formata da Caputo e Farias.



