Probabili formazioni Serie B/ Moduli, dubbi e scelte degli allenatori (33^ giornata)

La Serie B vive in questo weekend la sua 33^ giornata. Scoprire le probabili formazioni di tutte queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli che dovrebbero utilizzare nelle partite, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni di Serie B in questo nuovo turno del campionato cadetto che è già cominciato ieri sera con un anticipo e seguirà poi il programma di partite ormai consueto da oggi pomeriggio sabato 13 aprile fino ai match della domenica e al posticipo del lunedì sera.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA CITTADELLA

Angelo Gregucci potrebbe insistere con il modulo 4-4-2 per la sua Salernitana, con il tandem d’attacco formato da Djuric e Jallow e un assetto all’insegna dell’ordine per continuare a navigare nella tranquillità. Il Cittadella dal canto suo è reduce da una sonante vittoria per 4-0 contro il Livorno, di conseguenza Roberto Venturato dovrebbe cambiare il meno possibile nel suo 4-3-1-2 con Schenetti a sostegno degli attaccanti, tra i quali però mancherà l’infortunato Finotto.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE CREMONESE

Nel Crotone spicca la squalifica di Golemic, che sarà fermato per ben cinque giornate dopo il derby con il Cosenza, di conseguenza Giovanni Stroppa sicuramente dovrà cambiare qualcosa nella sua difesa a tre, mentre davanti potrebbero essere confermati Simy e Pettinari nella coppia d’attacco titolare. La Cremonese arriva invece da un bel successo contro il Lecce dunque Massimo Rastelli dovrebbe confermare i suoi titolari, con citazione d’obbligo per Strizzolo, autore della doppietta che ha schiantato i pugliesi.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE CARPI

Proprio del Lecce di Fabio Liverani si accennava: i giallorossi dovranno fare a meno dello squalificato Vigorito, di conseguenza in porta ci sarà Bleve. Squalificato anche La Mantia, in attacco potrebbe venire promosso titolare Falco per affiancare Palombi e il trequartista Mancosu. Il Carpi di Fabrizio Castori sta meglio dal punto di vista disciplinare e per questa delicata trasferta dovrebbe confermare il modulo 4-4-2 imperniato sulla coppia d’attacco formata da Arrighini e Mustacchio.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA FOGGIA

Serse Cosmi dovrà fare i conti con una importante assenza nel centrocampo del suo Venezia: infatti Segre è squalificato e nel cuore della mediana lagunare potrebbe di conseguenza essere titolare Pinato o magari il classe 2000 Zennaro, mentre in attacco ci attendiamo le conferme di Bocalon e Di Mariano. Il modulo 3-5-2 dovrebbe accomunare le due squadre: per quanto riguarda il Foggia di Gianluca Grassadonia, non ci sono squalificati e in attacco dovremmo vedere in azione il tandem Galano-Mazzeo.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA COSENZA

Per il Padova la notizia di spicco è la squalifica di Baraye, di conseguenza sulla trequarti dovrebbe agire da titolare Clemenza, che sarà elemento fondamentale del 4-3-1-2 di Matteo Centurioni, in appoggio ai due attaccanti Capello e Mbakogu. Il Cosenza invece dovrà fare i conti con ben tre turni di stop per Maniero dopo il bollente derby contro il Crotone: appare di conseguenza certa per mister Piero Braglia la conferma di Tutino come punta di riferimento del 4-1-4-1 calabrese.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA ASCOLI

Uno squalificato anche nello Spezia di Pasquale Marino: si tratta in questo caso di Gyasi, potrebbe dunque esserci qualche cambiamento nell’assetto offensivo della squadra ligure, magari a vantaggio di Pierini, mentre negli altri reparti non dovrebbero esserci stravolgimenti. L’Ascoli invece arriva da una preziosa vittoria casalinga con il Pescara, di conseguenza ci aspettiamo molte conferme per i suoi ragazzi da parte del mister Vincenzo Vivarini.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO PALERMO

Quando nel turno precedente hai fatto quattro gol a Perugia, difficile immaginare molti cambiamenti: Cristian Bucchi dunque dovrebbe dare fiducia al 3-4-1-2 per il suo Benevento, con Viola in cabina di regia e Ricci trequartista a sostegno di Armenteros e Coda. Il Palermo d’altro canto arriva da una preziosa vittoria contro il Verona, tuttavia per Roberto Stellone un cambio in difesa sarà obbligatorio, perché Bellucci sarà squalificato. Per il resto poche novità per una squadra sempre imperniata sui macedoni Nestorovski e Trajkovski.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO BRESCIA

Verso il posticipo di lunedì sera, evidenziamo che per il Livorno sarà squalificato Porcino, dunque sulla fascia sinistra potrebbe trovare spazio dal primo minuto Eguelfi, vedremo poi se ci saranno altre novità dopo la stangata incassata a Cittadella. Molto più piacevole la situazione del Brescia, ma restano un paio di dubbi per Eugenio Corini: si potrebbe ipotizzare il rientro di Ndoj e Spalek da titolari, ma in questo caso chi verrebbe sacrificato fra i titolari della scorsa giornata?



