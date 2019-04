Probabili formazioni Spal Juventus/ Quote: Dybala dal primo minuto (Serie A)

Sarà Spal Juventus il primo anticipo della 32^ giornata di Serie A, previsto oggi alle ore 15.00 al Paolo Mazza e dove la Vecchia signora dovrebbe pure confermarsi come campione d’Italia. Sarà quindi un match davvero speciale per Allegri, che però nel disegnare le probabili formazioni di Spal Juventus dovrà fare molta attenzione a gestire i suoi. I bianconeri sono di ritorno dall’impegno in Champions league e giusto in settimana affronteranno l’impegnativo turno di ritorno contro l’Ajax. Facile quindi immaginarsi un certo turnover tra le file dei piemontesi, ma non per Semplici e la sua Spal, che vorranno invece vendicare il KO subito contro il Cagliari nel turno precedente di campionato. Diamo quindi uno sguardo ora alle mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Spal Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di controllare le probabili formazioni di Spal Juventus, diamo pure uno sguardo anche al pronostico, che sorride ovviamente ai bianconeri. Secondo le quote date dalla snai per 1×2 vediamo che il successo della Vecchia Signora vale 2.00 contro il più elevato 4.50 segnato per gli estensi: il pareggio è stato quotato invece a 3.05.

LE PROBABILI FORMAZIONI SPAL JUVENTUS

LE MOSSE DI SEMPLICI

Per le probabili formazioni di Spal Juventus, Semplici ovviamente punterà sui suoi uomini più in forma, avevo pure a disposizione una panchina ben lunga e con solo Regini al momento indisponibile. Ecco quindi che sarà 3-5-2 lo schieramento iniziale degli estensi con Viviano tra i pali e davanti il terzetto composto da Cionek, Vicari e Bonifazi. Per la mediana a cinque sarà spazio dal primo minuto per Murgia, Missiroli e Kurtic al centro, mentre toccherà a Lazzari e Fares agire dal primo minuto sulle fasce più esterne. In attacco poi nessun dubbio per la Spal, con Antenucci e Petagna titolari.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Dopo l’impegno in Champions league e in previsione del turno di ritorno, Allegri potrebbe modificare le cose nel classico 4-3-3, considerando pure gli acciaccati (come Chiellini). Di fronte a Szczesny infatti vedremo dal primo minuto De Sciglio e Spinazzola a guardia dei pali, con Bonucci e Rugani al centro, per forza di cose. In mediana rimane sempre irrinunciabile per il tecnico bianconero Pjanic, che sarà in compagnia di Bentancur e Khedira. In attacco rimarrà in panchina Cristiano Ronaldo e Manduzkic in vista dell’Ajax: saranno Kean, con Dybala e Douglas Costa i titolari in avanti.

IL TABELLINO

SPAL (3-5-2): 2 Viviano; 4 Cionek, 23 Vicari, 14 Bonifazi; 29 Lazzari, 11 Murgia, 6 Missiroli, 19 Kurtic, 93 Fares; 7 Antenucci, 37 Petagna All. Semplici.

JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny; 2 De Sciglio, 19 Bonucci, 24 Rugani, 37 Spinazzola; 30 Bentancur, 5 Pjanic, 6 Khedira; 10 Dybala, 18 Kean, 11 D Costa All. Allegri.



