Pronostici Serie A/ Quote e scommesse sulle partite (32^ giornata, 13 aprile)

Nell’analizzare i pronostici di Serie A della 32^ giornata partiamo ovviamente dalle tre partite che riguardano gli anticipi: si va in campo sabato 13 aprile cominciando alle ore 15:00 con una partita, che è Spal-Juventus, che potrebbe consegnare lo scudetto ai bianconeri. A seguire, cioè alle ore 18:00, avremo una interessantissima Roma-Udinese che inizierà virtualmente un nuovo capitolo nella corsa alla Champions League; chiusura alle ore 20:30 con la sfida Milan-Lazio, che potrebbe risultare assolutamente determinante per il quarto posto e nello stravolgere la classifica. Con l’aiuto delle quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, addentriamoci dunque nei meandri dei pronostici di Serie A provando a indovinare quello che potrebbe succedere in campo, ma soprattutto riassumendo i valori assegnati alle varie squadre dal bookmaker.

PRONOSTICO SPAL JUVENTUS

Un punto per lo scudetto: questo bisogna iniziare a dire della partita del Mazza. La Juventus vincerebbe l’ottavo titolo consecutivo con un pareggio contro la Spal, che si gioca invece la salvezza partendo da una buona posizione, ovvero 4 lunghezze di vantaggio sull’Empoli. Naturalmente i bianconeri puntano proprio sul fatto che ormai i giochi siano fatti; potranno laurearsi campioni d’Italia anche qualora il Napoli non vincesse domenica ma vogliono chiudere il prima possibile, per non avere pensieri in un periodo in cui la Champions League diventa pressante e soprattutto il primissimo obiettivo. Secondo la Snai vale 3,20 volte la somma messa sul piatto l’eventualità del pareggio; la Juventus chiaramente è favorita con un 1,83 come valore sul segno 2 per la sua vittoria esterna, mentre l’eventualità del successo interno vi farebbe guadagnare una cifra pari 1 5,00 volte quanto investito.

PRONOSTICO ROMA UDINESE

Cominciano con il dire che secondo la Snai questa partita dello stadio Olimpico è a senso unico: la differenza tra il segno 1 (1,50) e il segno 2 per la vittoria dell’Udinese (6,25) è netta, e il valore del pareggio vi permetterebbe di guadagnare 4,25 volte la puntata. Dopo di che, la Roma si gioca davvero tanto: la possibilità di tornare padrona del suo destino nella corsa alla Champions League e la conferma della fondamentale affermazione sul campo della Sampdoria. Il gol di Daniele De Rossi non va sprecato: i giallorossi hanno avuto tante difficoltà nel corso della stagione ma possono ancora prendersi la quarta posizione, e potrebbero essere aiutati dalla Lazio che può frenare il Milan. Il discorso sembrava chiuso dopo il ko interno contro il Napoli e il pareggio contro la Fiorentina; si è riaperto del tutto, ma ora attenzione all’Udinese che appare rinata con Igor Tudor e arriva da una preziosissima vittoria contro l’Empoli, che ha portato a 4 il margine da difendere sugli stessi toscani.

PRONOSTICO MILAN LAZIO

La Lazio ci riprova: due settimane fa ha vinto a San Siro contro l’Inter rimettendosi in corsa, oggi vuole fare lo stesso con i cugini rossoneri sfruttando il periodo negativo del Milan (un punto nelle ultime quattro) e il fattore psicologico dettato dalla partita da recuperare contro l’Udinese, che almeno sulla carta rende la classifica migliore di quella attuale. Lazio che però domenica scorsa ha sprecato la grande possibilità di essere allo stesso livello della Roma, facendosi sorprendere dal Sassuolo e addirittura evitando la sconfitta interna all’ultimo secondo; adesso bisogna decisamente riprendersi, e secondo la Snai le possibilità ci sono perchè il quadro del pronostico è in grande equilibrio. Vale 2,55 volte la puntata il segno 1 per la vittoria del Milan, mentre il successo esterno della Lazio vi farebbe guadagnare 2,75 volte quanto messo sul piatto; con l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, la vincita corrisponderebbe a 3,30 volte la cifra giocata.



