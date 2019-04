Pronostici Serie B/ Quote e scommesse sulle partite (33^ giornata, 13-14 aprile)

Analizziamo i pronostici di Serie B 2018-2019 parlando delle partite che riguardano la 33^ giornata: sabato 13 aprile si apre la seconda parte di un turno inaugurato dall’anticipo dello stadio Adriatico. Sono quattro le gare che vivremo oggi, ma poi ce ne saranno altre che tra domenica e lunedì chiuderanno il programma; naturalmente ci avviciniamo passo dopo passo alla conclusione della stagione regolare ma dobbiamo ancora conoscere tutti i verdetti della stagione, scoprendo quali saranno le squadre che otterranno la promozione, quelle che completeranno la griglia dei playoff e quelle che dovranno retrocedere, attraverso i playout o direttamente. Andiamo intanto a svelare i pronostici di Serie B partendo ovviamente dalle partite che si disputano sabato, valutando quali siano le quote e i valori assegnati dalle agenzie di scommesse.

PRONOSTICO CROTONE CREMONESE (ore 15:00)

Si tratta di due squadre che ormai sembrano avere obiettivi diversi: la Cremonese ha fatto il salto di qualità sperato e grazie alla vittoria contro il Lecce si è portata a +8 sulla zona playout, addirittura con la possibilità di provare una qualificazione ai playout che resta comunque complicata. Il Crotone in questo momento sarebbe salvo, ma non può assolutamente tirare la corda: ci sono tre squadre che lo inseguono a tre lunghezze e di conseguenza l’obiettivo non è affatto archiviato. Secondo le quote fornite dalla Snai, la squadra favorita oggi è quella di casa: il segno 1 che identifica il successo interno del Crotone vale 2,30 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 3,35 volte la puntata che è stato posto sull’eventualità del segno 2, che regola il successo della Cremonese. Con il pareggio, per il quale dovrete scommettere sul segno X, andreste a guadagnare una somma pari a 3,05 quello che avrete deciso di investire.

PRONOSTICO LECCE CARPI

Quasi un testa-coda quello del Via del Mare: nonostante la sconfitta rimediata allo Zini i salentini hanno confermato il loro secondo posto e dunque restano virtualmente padroni del loro destino per quanto riguarda una promozione diretta che inseguiranno fino al termine. Passo avanti invece degli emiliani che hanno abbandonato l’ultima posizione vincendo la sfida diretta contro il Padova: anche così però la salvezza rimane problematica, bisogna recuperare 8 punti al Crotone o quantomeno 5 per andare a giocare i playout, già un obiettivo piuttosto complesso. La Snai indica nel Lecce il netto favorito per questa sfida: vale 1,43 l’ipotesi della sua vittoria per la quale dovrete giocare il segno 1, mentre l’affermazione esterna del Carpi porta in dote una vincita corrispondente a ben 8,00 volte quello che avrete deciso di puntare. Con il segno X per il pareggio l’ammontare del guadagno con questo bookmaker sarebbe di 4,25 volte la posta messa sul piatto.



