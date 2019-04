Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live (anticipi 32^ giornata)

I risultati di Serie A 2018-2019 ci proiettano nella 32^ giornata: calendario classico con tre anticipi al sabato e uno di questi, che è Spal Juventus e si giocherà alle ore 15:00, potrebbe consegnare lo scudetto ai bianconeri chiudendo il discorso con ben sei turni di anticipo. Non è solo al Mazza però che si vivranno 90 minuti potenzialmente determinanti: tutti gli altri verdetti infatti sono in bilico e Milan Lazio, in programma alle ore 20:30, è fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League. Prima però, e precisamente alle ore 18:00, si giocherà Roma Udinese con i giallorossi coinvolti nella corsa, e i friulani che invece risponderanno alla Spal nella bagarre che si è formata in coda in termini di salvezza. Tre partite intense e importanti dunque: per avere il quadro complessivo della classifica di Serie A dovremo chiaramente aspettare la domenica, ma intanto già nei risultati di Serie A del sabato potremo avere una prima indicazione.

RISULTATI SERIE A: LA SITUAZIONE

I risultati di Serie A della 32^ giornata potrebbero aprirsi con lo scudetto della Juventus: la vittoria in rimonta sul Milan, unita al pareggio del Napoli contro il Genoa, ha portato i bianconeri ad un solo punto dall’ottavo tricolore consecutivo, che sarebbe un ulteriore tassello al record italiano. Stavolta basterà pareggiare al Mazza senza dover aspettare il risultato dei partenopei: chiaramente Massimiliano Allegri vuole chiudere al più presto il discorso perchè tra pochi giorni dovrà sfidare l’Ajax nel ritorno dei quarti di Champions League, e vuole avere la mente sgombra. La Spal però corre per salvarsi: sia gli estensi che l’Udinese, nella classifica di Serie A, difendono 4 punti di vantaggio sull’Empoli, sono certamente in buona posizione ma sanno bene che la ruota potrebbe nuovamente girare e che il discorso non è affatto chiuso. Per quanto riguarda la corsa al quarto posto, la Lazio può espugnare San Siro per la seconda volta consecutiva e operare l’aggancio al Milan: virtualmente sarebbe anche davanti dovendo recuperare una partita, il rischio per i rossoneri è quello di farsi scavalcare anche dalla Roma e di perdere sempre più la presa su un obiettivo che appariva quasi archiviato e che invece si sta complicando oltre misura.

RISULTATI SERIE A, 32^ GIORNATA

ore 15:00 Spal-Juventus

ore 18:00 Roma-Udinese

ore 20:30 Milan-Lazio

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 84

Napoli 64

Inter 57

Milan, Atalanta 52

Roma 51

Lazio*, Torino 49

Sampdoria 45

Fiorentina 39

Sassuolo, Cagliari 36

Parma, Genoa 34

Udinese*, Spal 32

Bologna 30

Empoli 28

Frosinone 23

Chievo (-3) 11

* una partita in meno



