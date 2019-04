Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live (33^ giornata, 13 aprile)

Per i risultati di Serie B 2018-2019 andiamo ad analizzare le partite che si giocano 13 aprile: sono quattro come al solito, e fanno parte di una 33^ giornata che è stata inaugurata dall’anticipo dello stadio Adriatico. Come da calendario consueto vivremo tre di queste sfide alle ore 15:00 e, per questo turno, si tratta di Crotone-Cremonese, Lecce-Carpi e Salernitana-Cittadella; la chiusura del sabato è affidata a Venezia-Foggia (ore 18:00) ma le emozioni legate ai risultati di Serie B non si esauriranno certo questa sera visto che domenica avremo altre tre partite, e poi il Monday Night del lunedì metterà fine alla 14^ giornata del girone di ritorno e ci dirà anche in maniera definitiva come sarà cambiata la classifica di Serie B, un campionato nel quale dobbiamo ancora conoscere tutti i vari verdetti e che si avvia verso un finale di stagione regolare entusiasmante, nell’attesa che vengano disputati playoff e playout.

RISULTATI SERIE B: LA SITUAZIONE

Addentrandoci all’interno dei risultati di Serie B, troviamo un Lecce a caccia della promozione diretta: i salentini hanno giocato una partita in più di Palermo e Benevento e devono dunque vincere, non solo per tenere alle spalle una concorrenza agguerrita ma anche e soprattutto per riscattare immediatamente la brutta sconfitta di Cremona, che ha impedito di tenere il passo del Brescia. Il Carpi sembra essere condannato alla Serie C anche se ha avuto un sussulto di orgoglio rimettendosi in corsa quantomeno per giocare il playout; corre invece verso i playoff un Cittadella che difende il suo settimo posto dagli assalti dello Spezia, e che potrebbe almeno chiudere definitivamente i conti nei riguardi di Ascoli e Cremonese. I grigiorossi infatti ci credono ancora, e vanno sul campo di un Crotone che ha bisogno di punti per salvarsi dopo aver perso il derby di Calabria contro il Cosenza; una vittoria interna lancerebbe la Salernitana verso il raggiungimento del principale obiettivo, Venezia e Foggia giocano uno spareggio caldissimo per evitare guai peggiori. Saranno dunque risultati di Serie B interessanti e davvero importanti quelli che matureranno nella prima parte della 33^ giornata.

RISULTATI SERIE B, 33^ GIORNATA

ore 15:00 Crotone-Cremonese

ore 15:00 Lecce-Carpi

ore 15:00 Salernitana-Cittadella

ore 18:00 Venezia-Foggia

CLASSIFICA SERIE B

Brescia 57

Lecce 54

Palermo 53

Benevento 50

Pescara 49

Verona, 48

Cittadella, Perugia 45

Spezia 43

Ascoli 39

Cremonese, Cosenza 38

Salernitana 35

Crotone 33

Foggia (-6), Venezia, Livorno 30

Carpi 25

Padova 24



