Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol live girone A (35^ giornata)

Eccoci ad un altro appuntamento con i risultati di Serie C 2018-2019: le partite di cui parliamo oggi sono quelle di sabato 13 aprile che sono valide per la 35^ giornata del girone A, l’unico coinvolto per il momento. Si parte come sempre alle ore 14:30 e le partite che apriranno il turno saranno Albissola-Siena, Arzachena-Pisa, Carrarese-Gozzano e Juventus U23-Olbia; alle ore 16:30 il calendario prosegue con Piacenza-Cuneo, Pro Patria-Entella e Pro Vercelli-Lucchese, chiusura alle ore 20:30 con i due posticipi serali che saranno Novara-Alessandria e Pontedera-Pistoiese. Visto che manca sempre meno al termine di questa stagione regolare, la cosa più interessante sarà ovviamente valutare se cambierà qualcosa di sostanziale nella classifica, i verdetti infatti sono ancora tutti da far registrare e dunque vedremo quello che succederà nei risultati di Serie C attesi per sabato 13 aprile.

RISULTATI SERIE C: LA SITUAZIONE NEL GIRONE A

Studiando i risultati di Serie C, vediamo subito che ci sono alcune partite fondamentali ma, almeno in questa giornata, nessuna sfida diretta; l’unica sulla carta potrebbe essere il derby piemontese tra Novara e Alessandria, ma i grigi hanno ben 7 punti da recuperare in chiave playoff e dunque sembrano essere fuori dai giochi, del resto lo stesso Novara si trova a +10 sulla rivale di oggi e le squadre che inseguono (c’è anche la Juventus U23, che sulla carta ha una partita abbordabile contro l’Olbia) fanno la corsa sul Pontedera. La riduzione dei punti di penalizzazione ha invece ridisegnato in qualche modo la classifica: adesso il Cuneo ha sorpassato l’Albissola che sarebbe costretta a giocare il playout con la Lucchese, in questo senso è sostanzialmente stabilito che a giocarsela saranno queste tre squadre visto che l’Arzachena ha 9 punti di vantaggio sui piemontesi ed è al sicuro, pur avendo giocato una partita in più. La corsa alla promozione diretta è entusiasmante: come già detto la scorsa settimana, il Piacenza spera di arrivare alla sfida diretta del Garilli con margine ridotto sull’Entella e questa potrebbe essere la giornata giusta, perchè la capolista rischia sul capo di una Pro Patria che, nonostante sia particolarmente “bloccata” all’ottavo posto, ha grandi ambizioni e dunque vorrà provare a vincere. Fuori causa la Pro Vercelli, a -6 dalla vetta ma con due partite in più.

RISULTATI SERIE C, 35^ GIORNATA

ore 14:30 Albissola-Siena

ore 14:30 Arzachena-Pisa

ore 14:30 Carrarese-Gozzano

ore 14:30 Juventus U23-Olbia

ore 16:30 Piacenza-Cuneo

ore 16:30 Pro Patria-Entella

ore 16:30 Pro Vercelli-Lucchese

ore 20:30 Novara-Alessandria

ore 20:30 Pontedera-Pistoiese

CLASSIFICA GIRONE A

Entella 66

Piacenza 62

Pro Vercelli 60

Pisa 59

Arezzo 58

Siena, Carrarese 56

Pro Patria 50

Novara 46

Pontedera 43

Juventus U23 38

Alessandria 36

Olbia 34

Pistoiese, Gozzano, Arzachena (-1) 33

Cuneo (-21) 24

Albissola 23

Lucchese (-18) 22



