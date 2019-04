Diretta Atp Montecarlo 2019/ Streaming video e tv, orario delle partite (tennis)

E’ finalmente arrivato il momento del torneo Atp Montecarlo 2019, a cominciare dalle ore 11:00 di domenica 14 aprile: grande appuntamento con il tennis che inaugura la stagione sulla terra rossa, una parte dell’anno ricca di appuntamenti di livello che culmineranno con il Roland Garros, secondo Slam del 2019. A Montecarlo c’è tradizione, c’è il fascino della location, ci sono soprattutto delle regole di iscrizioni che somigliano maggiormente ad un 500 che a un Master 1000, come effettivamente è. L’appuntamento sarà importante anche per il grande ritorno di Rafa Nadal: il signore della terra si prepara nuovamente a dominare, ma gli anni passano per tutti e anche lui deve fare i conti con la concorrenza che sta aumentando, soprattutto riguardo alcuni giocatori che stanno trovando un ottimo feeling con la superficie. Ci prepariamo dunque ad un grande torneo con la diretta del torneo Atp Montecarlo 2019: durerà solo una settimana, ma sarà di grande intensità.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv del torneo Atp Montecarlo 2019 è sui canali della televisione satellitare: saranno dunque Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Arena (204) a proporre i match con particolare riferimento ai campi principali e agli italiani, mentre in assenza di un televisore sarà possibile assistere alle sfide in diretta streaming video, dotandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go.

ATP MONTECARLO 2019, RISULTATI E PRECEDENTI

Il torneo Atp Montecarlo 2019 riparte da un nome ben preciso: quello di Rafa Nadal, che come abbiamo già detto è il campione in carica e si è aggiudicato le ultime tre edizioni e un totale di 11 titoli, dominando la scena tra il 2005 e il 2012 prima che Novak Djokovic gli strappasse lo scettro. Sarà un Master 1000 importante anche per il numero 1 Atp: Nole infatti ha steccato i due appuntamenti del Nord America e va in cerca di riscatto, ma soprattutto ha la possibilità di prepararsi al meglio per il Roland Garros che potrebbe essere il quarto Slam vinto consecutivamente, cosa che gli permetterebbe anche di tenere aperta la caccia al Grande Slam di calendario. Non ci sarà invece Roger Federer: quest’anno lo svizzero torna a giocare sul rosso ma ha scelto Madrid per il rientro, e allora a Montecarlo guida idealmente la pattuglia degli assenti di lusso. Juan Martin Del Potro non onora il Principato dal 2013 ed è comunque infortunato; John Isner (finalista a Miami) e Milos Raonic hanno saggiamente scelto di passare la mano, perché su questi campi lenti avrebbero poche occasioni. Presenti gli italiani migliori, con Fabio Fognini e Marco Cecchinato (che sul rosso può esprimersi alla grande) a guidare una pattuglia completata da Matteo Berrettini e Andreas Seppi: le speranze ci sono, ma sulla terra del torneo Atp Montecarlo dovranno guardarsi anche da Dominic Thiem e Alexander Zverev. I due, con particolare riguardo per l’austriaco, possono raccogliere da Nadal il testimone per andare a dominare su questa superficie, entrambi hanno già fatto vedere di cosa sono capaci e già quest’anno proveranno a vincere il titolo.



