Diretta Benevento Palermo/ Streaming video DAZN: sfida calda per la vetta (Serie B)

Benevento Palermo, diretta dall’arbitro Ghersini, domenica 14 aprile 2019 alle ore 21.00, sarà una delle sfide in programma nella trentatreesima giornata del campionato di Serie B. Big match con i sanniti rilanciatisi in classifica dopo le vittorie contro Carpi e Perugia: il Benevento ha conquistato il quarto posto a 3 punti dal Palermo e a -4 dal Lecce secondo, peraltro con una partita in meno rispetto ai salentini. E’ la grande occasione per rilanciare l’assalto a quella Serie A perduta dai giallorossi un anno fa, ma lo è altrettanto per il Palermo che, battendo il Verona in casa, ha approfittato del ko del Lecce a Cremona e si è portato virtualmente di nuovo al secondo posto, considerando la partita in meno disputata rispetto ai salentini, a patto di non incappare in passi falsi a Benevento.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Benevento Palermo non sarà una sfida trasmessa in diretta tv sui canali free o pay su satellite o sul digitale terrestre ma solo in diretta streaming video via internet, in esclusiva per tutti gli abbonati DAZN. Basterà collegarsi tramite smart tv o pc, oppure con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO PALERMO

Le probabili formazioni stilate per la diretta Benevento Palermo, sfida che andrà in scena presso lo stadio Vigorito di Benevento. I padroni di casa scenderanno in campo col 4-4-2 schierato dal tecnico Christian Bucchi con Montipò; Maggio, Antei, Volta, Caldirola; Ricci, Del Pinto, Viola, Improta; Coda, Armenteros. Risponderanno gli ospiti con questo undici titolare, un 4-3-1-2 impiegato dal mister Stellone: Brignoli, Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Haas, Jajalo, Murawski, Trajkovski; Nestorovski, Puscas

QUOTE E PRONOSTICI

Le agenzie di scommesse concedono il favore del pronostico al Benevento nella sfida contro il Palermo. Vittoria in casa quotata 2.10 da Bet365, pari proposto a 3.20 da William Hill, mentre la quota per la vittoria in trasferta viene proposta a 3.75 da Eurobet. Per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 2.05 l’over 2.5 e 1.75 l’under 2.5.



