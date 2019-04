Diretta Brescia Cremona/ Streaming video e tv: interessante derby lombardo (Serie A1)

Brescia Cremona, che sarà diretta dagli arbitri Maurizio Biggi, Alessandro Vicino e Gianluca Calbucci, è una delle partite che rientrano nel programma della 26^ giornata per il campionato di basket Serie A1 2018-2019: squadre in campo alle ore 19:05 di domenica 14 aprile presso il PalaLeonessa. Derby lombardo intenso tra due squadre che hanno lo stesso obiettivo, ma affrontano diverse situazioni di classifica: dopo la netta vittoria contro Pesaro la Vanoli si è portata addirittura a tre partite di distanza da Milano, ma soprattutto continua a tallonare una Venezia cui potrebbe strappare il secondo posto, avendo così il fattore campo anche in un’eventuale serie di semifinale. I playoff sono il traguardo cui Brescia punta per il secondo anno consecutivo, e in questo senso è stato particolarmente sanguinoso il ko di Cantù: la Leonessa è infatti rimasta staccata dal gruppetto (ridotto a due squadre) che con 26 punti è appena sotto la zona playoff, si trova dodicesima e, dopo la vittoria di Trieste ad Avellino, deve recuperare due partite per entrare nelle prime otto. Vedremo comunque in che modo si svilupperanno le cose nella diretta di Brescia Cremona, di cui intanto possiamo presentare i temi principali.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Cremona sarà riservata in esclusiva agli abbonati alla televisione satellitare, che potranno seguirla su Eurosport 2 (canale 211 del decoder); l’alternativa rimane come sempre la piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti i suoi clienti la possibilità di seguire le partite del campionato di Serie A1 in diretta streaming video, dotandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito www.legabasket.it troverete invece tutte le informazioni utili, soprattutto il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

RISULTATI E PRECEDENTI

Brescia Cremona è dunque importante per entrambe le squadre, ma per la Vanoli potrebbe rappresentare un ulteriore salto di qualità: con sei giornate da giocare la squadra di Meo Sacchetti, che ha 32 punti, ha già fatto meglio dell’intera produzione della scorsa regular season (30) e con altre tre vittorie sancirebbe l’aggancio virtuale a quanto operato dalla stessa Germani nello splendido 2017-2018. Quella Leonessa aveva terminato al terzo posto, che ora è la posizione occupata da Cremona: c’è dunque un ideale passaggio di consegne, con Brescia che oggi sgomita per un posto nei playoff che invece dodici mesi fa aveva ottenuto in maniera agevole grazie allo straordinario girone di andata. In questa stagione invece il roster di Andrea Diana sta faticando di più: si affida alle giocate di Jordan Hamilton che può essere il grande trascinatore della squadra insieme a Luca Vitali, la qualità per entrare nelle prime otto c’è tutta ma, come già detto, la concorrenza è davvero tanta. Chiaramente un successo al PalaLeonessa servirebbe anche in termini di fiducia e autostima; Cremona però non ha la minima intenzione di rallentare il suo passo e anzi fino al termine proverà addirittura a vincere la regular season, approfittando eventualmente del calo dell’Olimpia Milano.



