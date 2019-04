Diretta Liverpool Chelsea/ Streaming video e tv: quote, Klopp favorito su Sarri

Liverpool Chelsea, in diretta dallo storico stadio di Anfield Road, si giocherà alle ore 17.30 italiane (le 16.30 locali) di oggi pomeriggio, domenica 14 aprile, e sarà naturalmente il pezzo forte della trentaquattresima giornata della Premier League inglese. L’importanza della posta in palio in Liverpool Chelsea si capisce dando un semplice sguardo alla classifica, che vede i Reds al primo posto con 82 punti e due lunghezze di vantaggio sul Manchester City (che però ha giocato una partita in meno), mentre il Chelsea è terzo con 66 punti ed è dunque in una ottima posizione tra le squadre che hanno come obiettivo la qualificazione alla prossima Champions League. Le Coppe in questo momento sono una variabile importante: in settimana il Liverpool ha vinto con il Porto l’andata dei quarti di Champions, mentre il Chelsea è impegnato con lo Slavia Praga nei quarti di Europa League. Sarà però fondamentale riuscire a rimanere competitivi su entrambi i fronti, a maggior ragione se si insegue un obiettivo che sfugge dal 1990, cioè il campionato che i Reds hanno vinto per l’ultima volta ben 29 anni fa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Liverpool Chelsea sarà garantita su ben due canali della piattaforma satellitare Sky, che detiene i diritti in esclusiva per la Premier League: l’appuntamento per gli abbonati sarà dunque su Sky Sport Uno (il numero 201) oppure Sky Sport Football (203), o anche in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go se non ci si potrà mettere davanti a un televisore all’ora della partita.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL CHELSEA

Una grande sfida di campionato collocata a cavallo di due settimane di Coppe europee presenta diverse incognite, le probabili formazioni di Liverpool Chelsea presentano di conseguenza parecchie incognite, in particolare per Maurizio Sarri, che ha avuto due giorni in meno di riposo. Jurgen Klopp ha come priorità il campionato, dunque poche incertezze in casa Liverpool, dove certamente torna titolare Robertson (che era squalificato in Champions League) e dove non si tocca il tridente d’attacco. Il turnover sarà ridotto al minimo, ad esempio potrebbe giocare Wijnaldum che contro il Porto era rimasto in panchina. Più incognite come detto per il Chelsea: il modulo sarà sempre il 4-3-3, ma giovedì sera i Blues erano a Praga e di conseguenza Sarri dovrà dimostrare di saper gestire tutta la rosa, quello che a Napoli era il suo tallone d’Achille.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Liverpool Chelsea, che a dire il vero appare a senso unico secondo le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai. Infatti il segno 1 per una vittoria casalinga del Liverpool è proposto a 1,65, mentre poi si sale a quota 4,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) ed infine a 5,25 volte la posta in palio con il segno 2, dunque un successo esterno del Chelsea.



