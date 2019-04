Diretta Padova Cosenza/ Streaming video DAZN: patavini favoriti nelle quote (Serie B)

Padova Cosenza, diretta dall’arbitro Serra, domenica 14 aprile 2019 alle ore 15.00, sarà una delle sfide in programma nella trentatreesima giornata del campionato di Serie B. Veneti di nuovo ultimi in classifica dopo la sconfitta nello scontro salvezza contro il Carpi, un ko che li ha portati a -6 dai play out e dalla speranza di salvezza che si fa sempre più flebile. Dall’altra parte invece i silani vengono dalla vittoria nel derby calabrese contro il Crotone. Successo fondamentale col Cosenza ora a +8 dalla zona play out e avviato verso una brillante salvezza nel primo campionato di Serie B dopo 15 anni di assenza dalla cadetteria, anche se è dura pensare a qualcosa di più per la squadra di Braglia visto che la zona play off è lontana 6 lunghezze.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Padova Cosenza non sarà una sfida trasmessa in diretta tv sui canali free o pay su satellite o sul digitale terrestre ma solo in diretta streaming video via internet, in esclusiva per tutti gli abbonati DAZN. Basterà collegarsi tramite smart tv o pc, oppure con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA COSENZA

Le probabili formazioni stilate per la diretta Padova-Cosenza, sfida che andrà in scena presso lo stadio Euganeo di Padova. I padroni di casa scenderanno in campo col 4-3-1-2 schierato dal tecnico Centurioni con Minelli; Morganella, Ravanelli, Cherubin, Longhi; Serena, Calvano, Lollo; Clemenza; Bonazzoli, Capello. Risponderanno gli ospiti con questo undici titolare, un 3-5-2 impiegato dal mister Braglia: Perina; Legittimo, Dermaku, Capela; Bittante, Palmiero, Sciaudone, Garritano, D’Orazio; Tutino, Maniero.

QUOTE E PRONOSTICI

Le agenzie di scommesse concedono il favore del pronostico al Padova nella sfida contro il Cosenza. Vittoria in casa quotata 2.37 da Bet365, pari proposto a 2.85 da William Hill, mentre la quota per la vittoria in trasferta viene proposta a 3.30 da Eurobet. Per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 2.40 l’over 2.5 e 1.53 l’under 2.5.



