Diretta Parigi Roubaix 2019/ Streaming video e tv: percorso, orari e vincitore

Oggi la diretta della Parigi Roubaix 2019, edizione numero 117 della grande classica francese, sarà un appuntamento imperdibile per gli appassionati di ciclismo. Inferno del Nord: il soprannome della Parigi Roubaix è già di per sé molto eloquente sul fascino e la difficoltà della corsa; pur essendo interamente pianeggiante, la presenza di numerosi tratti di strada in pavé rende la Parigi Roubaix una corsa molto impegnativa – soprattutto in caso di pioggia – tanto che negli ultimi anni, nel ciclismo sempre più specializzato di oggi, si è creata una ristretta cerchia di specialisti che possono ambire alla vittoria di questa grande classica. Quasi un anacronismo, tanto che in Francia esistono associazioni di “amici della Roubaix”, con diversi compiti fra i quali anche la manutenzione di questi tratti in pavé, senza i quali naturalmente la corsa perderebbe tutto il suo significato: invece resta forse la classica più attesa, proprio per la sua particolarità che la rende una corsa senza alcun paragone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARIGI ROUBAIX 2019

Per seguire la diretta tv della Parigi Roubaix 2019 l’appuntamento sarà fin dalle ore 11.30 su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky), per una diretta che sarà dunque praticamente integrale in chiaro sul canale tematico sportivo della Rai. Lunghissima diretta disponibile a partire dalle ore 11.00 anche su Eurosport, il canale visibile agli abbonati Sky. Per chi invece non potesse mettersi davanti a un televisore oggi pomeriggio, ricordiamo anche la possibilità di seguire la Parigi Roubaix in diretta streaming video sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it) oppure – per gli abbonati – tramite i servizi offerti da Eurosport Player e Sky Go. Infine i social network, dove segnaliamo in particolare la pagina Facebook ufficiale Paris-Roubaix e il profilo Twitter ufficiale @Paris_Roubaix. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA PARIGI ROUBAIX 2019: IL PERCORSO

Presentando la diretta della Parigi Roubaix, ricordiamo che i corridori dovranno affrontare un percorso di 257 km caratterizzati da ben 29 tratti in pavé, tanto che il totale dei chilometri di pavé sarà di 54,5. Andiamo con ordine e cominciamo dalla partenza che avrà luogo, come ormai da molti anni, non più dalla capitale francese bensì da Compiègne alle ore 11.15. Per circa 100 km niente da segnalare, poi ecco i 29 tratti lastricati che sono tutti racchiusi negli ultimi 160 km, dei quali appunto ben 55 sono in pavé, il che rende la Parigi Roubaix impegnativa come un tappone di montagna – anche se naturalmente richiede caratteristiche differenti. La citazione è d’obbligo per tre settori, i più significativi. Il primo è naturalmente la leggendaria Foresta di Arenberg: siamo a 95 km dal traguardo, eppure siamo già in una fase decisiva della corsa perché chi resta indietro qui sa che recuperare in seguito è di fatto impossibile. Nella Foresta dunque non si vince la Roubaix, ma molti la perderanno. Poi gli altri due tratti a cinque stelle (i più difficili): Mons en Pévèle a poco meno di 50 km dal traguardo e infine il Carrefour de l’Arbre, quando ormai saremo a meno di 20 km da Roubaix e dunque potrebbe essere davvero il momento chiave, anche se nel finale ogni tratto di pavé potrà risultare decisivo. Infine il momento più atteso: l’ingresso al velodromo di Roubaix dove è posto l’arrivo agognato da tutti, dal primo all’ultimo, perché portare a termine una Parigi Roubaix è impresa non da poco e raggiungere il velodromo ha un valore speciale per chiunque si presenti alla partenza dell’Inferno del Nord.

PARIGI ROUBAIX 2019: I PROTAGONISTI ATTESI

Tra i protagonisti vanno messi naturalmente in prima fila i corridori che almeno una volta hanno già vinto la Parigi Roubaix. Parliamo del tedesco John Degenkolb, del belga Greg Van Avermaet e naturalmente di Peter Sagan, il tre volte campione del Mondo slovacco che è il detentore, avendo vinto l’anno scorso con un’azione magistrale. Purtroppo invece non ci sarà l’olandese Niki Terpstra, vincitore alla Roubaix nel 2014, perché la caduta nel Giro delle Fiandre di settimana scorsa lo esclude dalla corsa francese. I fari della corsa dovrebbero essere soprattutto Sagan e Van Avermaet, senza dimenticare il norvegese Alexander Kristoff che sta facendo una fantastica Campagna del Nord e poi la Deceuninck-Quick Step, che globalmente resta la squadra più forte e dovrebbe puntare in particolare su Zdenek Stybar. Altri nomi naturalmente non mancheranno, per l’Italia potremmo citare in particolare Matteo Trentin e Gianni Moscon, anche se avremmo voluto vedere il trentino in migliori condizioni di forma. Ricordiamo invece che non sarà al via Alberto Bettiol, che settimana scorsa ci ha regalato una meravigliosa vittoria al Fiandre spezzando il digiuno che alla Roubaix dura invece addirittura dal 1999, anno del trionfo di Andrea Tafi, che nei mesi scorsi aveva addirittura sognato un ritorno che però non si è concretizzato.



