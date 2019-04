Diretta Pordenone Teramo/ Streaming video tv: Ramarri in campo per la promozione

Pordenone Teramo, diretta dall’arbitro Fabio Pasciuta, domenica 14 aprile 2019 alle ore 16.30, sarà una delle sfide in programma nella trentacinquesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Match fondamentale per la capolista che a 4 giornate dalla fine mantengono 7 punti di vantaggio sulla Triestina seconda. I Ramarri sono vicini alla loro prima storica promozione in Serie B, ma per concretizzarla dovranno tornare alla vittoria dopo 4 pareggi consecutivi, di cui l’ultimo col Ravenna. Gli abruzzesi credono ancora nei play off, Teramo a -2 dalla Sambenedettese decima e reduce dal pari interno contro il Vicenza: il Pordenone però ha la grande chance di coronare un campionato vissuto costantemente in testa al campionato.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pordenone Teramo non sarà una sfida trasmessa in diretta tv sui canali free o pay su satellite o sul digitale terrestre ma solo in diretta streaming video via internet, in esclusiva per tutti gli abbonati elevensports.it. Basterà collegarsi tramite smart tv o pc, oppure con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE TERAMO

Le probabili formazioni stilate per la diretta Pordenone Teramo, sfida che andrà in scena presso lo stadio Bottecchia di Pordenone. I padroni di casa scenderanno in campo col 4-3-1-2 schierato dal tecnico Attilio Tesser con Bindi; Semenzato, Barison, Bassoli, De Agostini; Zammarini, Burrai, Bombagi; Magnaghi; Ciurria, Candellone. Risponderanno gli ospiti con questo undici titolare, un 3-5-2 impiegato dal mister Agenore Maurizi: Pacini; Polak, Fiordaliso, Caidi; Ventola, Spighi, Proietti, Spinozzi, Celli; Infantino, Sparacello.

QUOTE E PRONOSTICI

