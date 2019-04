Diretta Renate Giana Erminio/ Streaming video e tv: derby delicatissimo (Serie C)

Renate Giana Erminio sarà diretta dal signor Ivan Robilotta, e si gioca alle ore 20:30 di domenica 14 aprile: siamo nella 35^ giornata del campionato di Serie C 2018-2019 e questo derby dell’hinterland milanese è delicatissimo per entrambe le squadre, che vanno a caccia della salvezza. Il deludente pareggio sul campo del Fano costringe il Renate a inseguire: i nerazzurri devono rimontare due punti al quartetto che in questo momento sarebbe interamente salvo, e nel quale gravita la stessa Giana Erminio che dopo un pessimo avvio di campionato ha saputo riprendersi. La squadra di Gorgonzola domenica scorsa ha fatto il colpo grosso, vincendo il derby contro il Monza: un successo contro una squadra di classifica diversa che adesso può davvero sparigliare le carte, a patto ovviamente che le prestazioni in queste ultime giornate restino le stesse. Sarà dunque una partita fondamentale per entrambe, anche se agli ospiti un pareggio potrebbe non suonare troppo male; aspettando la diretta di Renate Giana Erminio andiamo pertanto a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, nell’analisi delle probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE GIANA ERMINIO

Per Renate Giana Erminio Aimo Diana potrebbe cambiare qualcosa rispetto a Fano: Saporetti si candida per un posto al centro della difesa insieme a Caverzasi e davanti a Cincilla, con Guglielmotti e Vannucci sulle corsie esterne. Giocheranno i soliti noti a centrocampo, ovvero Pavan in cabina di regia con il supporto di Rossetti e Simonetti da interni, mentre nel tridente offensivo sia Finocchio che Pattarello sono in competizione con Venitucci per una maglia da esterno destro. Spagnoli sarà la prima punta, a sinistra dovrebbe essere confermato Piscopo. Cesare Albé invece è nei guai: ci sono tre squalificati e sono tutti giocatori fondamentali o quasi. A prendere il posto di Pinto in mezzo al campo sarà Palesi, che affiancherà Gianluca Barba in una mediana completata dagli esterni Giudici e Solerio; mancherà Perna e con lui Jefferson, dunque come supporto di Rocco e Mutton potremmo vedere Gianluca Piccoli che eventualmente può scambiare la posizione con Barba. Confermata la difesa con Bonalumi, Gianola e Montesano a protezione del portiere Leoni.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per scommettere su Renate Giana Erminio sono state fornite anche dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker la squadra favorita è quella di casa, con un valore di 2,50 volte la somma messa sul piatto per il segno 1 che identifica la sua vittoria. Il successo esterno dei nerazzurri vi farebbe guadagnare 3,05 volte la puntata mentre con il pareggio, regolato dal segno X, la vincita corrisponde ad un valore di 2,80 volte quanto investito.



