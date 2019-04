Diretta Sassuolo Parma/ Streaming video DAZN: il derby emiliano (Serie A)

Sassuolo Parma, diretta dall’arbitro Piccinini oggi pomeriggio, domenica 14 aprile 2019 alle ore 15.00, sarà una delle sfide del programma della trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Derby emiliano tra due squadre reduci da pareggi contro formazioni in lotta per l’Europa. Il Sassuolo ha sfiorato il colpaccio in casa della Lazio, facendosi raggiungere al 95′ ma comunque portandosi a +8 dal terzultimo posto in classifica. A 2 punti di distanza il Parma, che ha fermato allo stadio Tardini il Torino sul pari a reti bianche. Entrambe le formazioni hanno comunque ottenuto un solo punto nelle ultime 5 sfide disputate in campionato e hanno bisogno ancora di punti per sentirsi sicure in chiave salvezza.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sassuolo Parma non sarà trasmessa in diretta tv, bensì sarà una sfida trasmessa in esclusiva per gli abbonati DAZN, che potranno vedere il match in diretta streaming video via internet. Basterà collegarsi su DAZN tramite l’applicazione con smart tv o pc, oppure con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO PARMA

Andiamo adesso a scoprire le probabili formazioni di Sassuolo Parma, sfida che andrà in scena presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-3-3 di mister De Zerbi schierato con Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Babacar, Boga. Risponderanno gli ospiti con questo undici titolare impostato dal tecnico D’Aversa con un 3-5-2: Sepe; Iacoponi, Sierralta, Gagliolo; Gazzola, Kucka, Rigoni, Barillà, Dimarco; Ceravolo, Sprocati.

QUOTE E PRONOSTICI

Le agenzie di scommesse concedono il favore del pronostico al Sassuolo nella sfida contro il Parma. Vittoria in casa quotata 1.70 da Bet365, pari proposto a 3.80 da William Hill, mentre la quota per la vittoria in trasferta viene proposta a 4.75 da Eurobet. Per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 1.85 l’over 2.5 e 1.90 l’under 2.5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA