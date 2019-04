Diretta Spezia Ascoli/ Streaming video DAZN: liguri per i play off (Serie B)

Spezia Ascoli, diretta dall’arbitro Volpi, domenica 14 aprile 2019 alle ore 15.00, sarà una delle sfide in programma nella trentatreesima giornata del campionato di Serie B. Si affrontano la nona e alla decima in classifica, ovvero le due formazioni che rincorrono più da vicino la zona play off. Lo Spezia l’ha persa la settimana scorsa cadendo sul campo del Foggia, ritrovandosi a -1 dal Perugia ottavo. A 4 lunghezze dai liguri e 5 dagli umbri c’è un Ascoli che si è comunque ritrovato nelle ultime settimane: dopo il pareggio subito in rimonta contro il Benevento, sono arrivate due vittorie consecutive contro il Padova in trasferta e il Pescara in casa. I marchigiani hanno ormai messo in ghiaccio l’obiettivo salvezza, con 9 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spezia Ascoli non sarà una sfida trasmessa in diretta tv sui canali free o pay su satellite o sul digitale terrestre ma solo in diretta streaming video via internet, in esclusiva per tutti gli abbonati DAZN. Basterà collegarsi tramite smart tv o pc, oppure con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA ASCOLI

Le probabili formazioni stilate per la diretta Spezia Ascoli, sfida che andrà in scena presso lo stadio Picco di La Spezia. I padroni di casa scenderanno in campo col 4-3-1-2 schierato dal tecnico Roberto Breda con Zima; Gonnelli, Di Gennaro, Gasbarro; Valiani; Agazzi, Rocca, Porcino; Diamanti; Raicevic, Giannetti. Risponderanno gli ospiti con questo undici titolare, un 4-3-1-2 impiegato dal mister Vivarini: Lanni, Laverone, Rubin, Brosco, Valentini, Casarini, Addae, Frattesi, Ninkovic, Rosseti, Ardemagni.

QUOTE E PRONOSTICI

Le agenzie di scommesse concedono il favore del pronostico allo Spezia nella sfida contro l’Ascoli. Vittoria in casa quotata 1.75 da Bet365, pari proposto a 3.30 da William Hill, mentre la quota per la vittoria in trasferta viene proposta a 5.25 da Eurobet. Per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 2.05 l’over 2.5 e 1.75 l’under 2.5.



