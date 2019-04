Diretta Vicenza Gubbio/ Streaming video e tv: biancorossi favoriti dalle quote

Vicenza Gubbio, diretta dall’arbitro Francesco Carrione, domenica 14 aprile 2019 alle ore 16.30, sarà una delle sfide in programma nella trentacinquesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Quello sul campo del Teramo è stato per i berici il terzo pareggio consecutivo: il Vicenza resta nono in classifica ma gli abruzzesi inseguono a -4 e la partecipazione ai play off non è stata ancora messa al sicuro dai veneti. Dall’altra parte c’è un Gubbio che dopo aver sbancato il campo del Monza ha pareggiato in casa contro la Triestina seconda della classe. Due risultati positivi contro formazioni di alta classifica che consentono alla squadra di Galderisi di vedere equidistanti, a 4 punti di distanza, sia la zona play off sia la zona play out.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Vicenza Gubbio non sarà una sfida trasmessa in diretta tv sui canali free o pay su satellite o sul digitale terrestre ma solo in diretta streaming video via internet, in esclusiva per tutti gli abbonati elevensports.it. Basterà collegarsi tramite smart tv o pc, oppure con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA GUBBIO

Le probabili formazioni stilate per la diretta Vicenza Gubbio, sfida che andrà in scena presso lo stadio Romeo Menti di Vicenza. I padroni di casa scenderanno in campo col 4-3-1-2 schierato dal tecnico Giovanni Colella con Albertazzi; Salviato, Mantovani, Bizzotto, Stevanin; Cinelli, Zonta, Bianchi; Curcio; Guerra, Arma. Risponderanno gli ospiti con questo undici titolare, un 3-4-2-1 impiegato dal mister Giuseppe Galderisi: Marchegiani; Espeche, Maini, Lo Porto; Ferretti, Davi, Benedetti, Pedrelli; Casiraghi, Malaccari; Chinellato.

QUOTE E PRONOSTICI

Le agenzie di scommesse concedono il favore del pronostico al Vicenza nella sfida contro il Gubbio. Vittoria in casa quotata 1.95 da Bet365, pari proposto a 2.90 da William Hill, mentre la quota per la vittoria in trasferta viene proposta a 4.10 da Eurobet. Per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 2.67 l’over 2.5 e 1.45 l’under 2.5.



