Diretta Viterbese Catanzaro/ Streaming video tv: sfida play off (Serie C)

Viterbese Catanzaro, diretta dall’arbitro Alberto Santoro, è la partita in programma oggi domenica 14 aprile alle ore 14.30, valida per a 35^ giornata di Serie C. Il girone C si avvia alla sua conclusione come stagione regolare e i punti messi in palio in questo turno appaiono più che mai pesanti, specie per le due formazioni chiamate oggi in campo, che lottano per il miglior posto nel tabellone dei play off. La Viterbese infatti arranca alla settima piazza con 44 punti, pur dopo la bella vittoria ottenuta per 1-0 sul Catania, che ha solo parzialmente salvato alcuni risultati affatto importanti appena ottenuti. Ben più sopra troviamo invece il Catanzaro che pure sta vivendo un momento di alti e bassi: dopo due KO di fila sono seguite le vittorie contro Sicula Leonzio e Cavese, ma i giallorossi propri nell’ultimo turno di campionato hanno subito il 3-2 del Virtus Francavilla.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la diretta Viterbese Catanzaro non sarà una partita trasmessa in diretta tv, né sui canali in chiaro né sui canali a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Il match sarà visibile in esclusiva in diretta streaming video via internet per gli abbonati elevensports.it, che potranno collegarsi al sito tramite smart tv o pc o utilizzando l’applicazione tramite smartphone oppure tablet.

LE PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE CATANZARO

Per la diretta Viterbese Catanzaro, mister Calabro, impegnato a stilare le probabili formazioni gialloblu, dovrà fare a meno di Coda, fermato dal giudice sportivo. Ecco quindi che nella difesa a 3 di fronte a Forte dovremmo vedere Millilo sulla sinistra, in compagnia di Atanasov e Rinaldi. Per la mediana a 4 spazio dal primo minuto a Mignanelli, Palermo, Damiani e De Giorgi, mentre toccherà al duo Tsonev-Vandeputte agire in attacco in supporto di Bismark prima punta, pur con Polidori a disposizione dalla panchina. Per il Catanzaro si conta pure un assente per squalifica, ovvero Ciccone che quindi rimarrà in tribuna in questa 35^ giornata di Serie C. In avanti per i giallorossi Auteri si affiderà a D’Ursi, Bianchimano e Fischnaller, con una mediana a 4 completata da Favalli, Maita, De Risio e Casoli, con Eklu sempre a disposizione della panchina. Poche le novità in difesa con un reparto a tre composto da Nicoletti, Celiente e Riggio, mentre sarà Furlan il portiere titolare.

PRONOSTICO E QUOTE

Prendendo in esame ora pure il pronostico fissato alla vigilia della diretta tra Viterbese e Catanzaro, vediamo bene che la sfida è appena incerta. La snai però nel suo 1×2 ha assegnato al successo gialloblu la quotazione di 2.40, contro la più alta 3.05 fissata per i giallorossi: il pareggio vale invece 3.00 la posta in gioco.



