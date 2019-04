Probabili formazioni Chievo Napoli/ Quote: Di Carlo senza Bani (Serie A)

Dopo il faticoso impegno in Europa league, Ancelotti e i suoi tornano in campo oggi alle ore 18.00 per la sfida tra Chievo e Napoli, valida per la 32^ giornata di Serie A. In vista di questo turno di campionato, ma sopratutto consapevole che tra pochi giorni si giocherà il turno di ritorno dei quarti contro l’Arsenal, il tecnico dei partenopei dovrà per forza di cose optare per un certo turnover nel disegnare le probabili formazioni di Chievo Napoli. Non così invece Di Carlo: i gialloblu, che pur ormai disperano di raggiungere la salvezza dopo anche il KO subito contro il Bologna nella giornata precedente di campionato, sono freschi e riposati e pronti a mettere in difficoltà i campani. Andiamo quindi a vedere quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Chievo Napoli, attese al Bentegodi.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di esaminare le probabili formazioni di Chievo Napoli diamo un occhio pure la pronostico fissato alla vigilia del fischio d’inizio e che sorride ovviamente ai partenopei. Secondo le quote della snai per l’1×2 ecco che il successo dei gialloblu è stato dato a 9.75, contro il più basso 1.33 assegnato agli azzurri, mentre il pareggio è stato valutato a 3.90.

LE PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO NAPOLI

LE MOSSE DI DI CARLO

Per le probabili formazioni di Chievo Napoli Di Carlo dovrebbe optare per il 4-2-3-1 come modulo di partenza, dove però non ci sarà forzatamente Bani, fermato dal giudice sportivo nella 32^ giornata di Serie A. Partendo dalla difesa dei clivensi vedremo senza dubbio Sorrentino tra i pali, con di fronte il quartetto composto da Depaoli, Rossettini, Andreolli e Barba. Pochi i dubbi nella collaudata mediana a 3 dove troviamo al centro Leris, Rigoni e Dioussè: toccherà quindi a Giaccherini agire sulla tre quarti da titolare. In attacco infine le maglie da titolari cadranno sulle spalle di Meggiorini e Stepinski, pur con a disposizione Pellissier e Pucciarelli dalla panchina.

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Pur ipotizzando un buon turnover per Ancelotti, sarà sempre il 4-4-2 il modulo di riferimento dei partenopei, che dovrebbero puntare su Ospina tra i pali, visto che Meret è stato titolare in Europa league. Vedremo quindi in difesa dal primo minuto Chiriches e Luperto al centro, con Malcuit e Ghoulam titolari ai lati del reparto. Anche in mediana Ancelotti proverà a mescolare le carte con l’inserimento di Verdi e Ounas dal primo minuto: senza Diawara, ancora assente, il centrocampo verrà completato da Fabian Ruiz e Zielinski al centro. Per l’attacco invece dovrebbero essere Milik e Insigne i titolari in avanti, ma attenzione a Mertens, ancora a disposizione dalla panchina.

IL TABELLINO

CHIEVO (4-3-1-2): 70 Sorrentino; 27 Depaoli, 15 Rossettini, 33 Andreolli, 5 Barba; 11 Leris, 4 Rigoni, 8 Diousse; 17 Giaccherini; 69 Meggiorini, 9 Stepinski All. Di Carlo.

NAPOLI (4-4-2): 25 Ospina; 2 Malcuit, 21 Chiriches, 13 Luperto, 31 Ghoulam; 11 Ounas, 8 F Ruiz, 20 Zielinski, 9 Verdi; 99 Milik, 234 Insigne. All. Ancelotti.



