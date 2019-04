Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live (32^ giornata, 14 aprile)

Nel presentare i risultati di Serie A 2018-2019, per la 32^ giornata, analizziamo le partite che si giocano domenica 14 aprile: come sempre sono sei, perchè ci sono già stati tre anticipi sabato e vivremo anche il Monday Night. Programma dunque ricco, con gli orari cui ormai siamo abituati: il lunch match delle ore 12:30 è Torino-Cagliari, avremo poi alle ore 15:00 il solito filotto di tre partite con Fiorentina-Bologna, Sampdoria-Genoa e Sassuolo-Parma e un primo posticipo che, alle ore 18:00, sarà Chievo-Napoli. La partita che chiude la domenica è quella delle ore 20:30, e sarà Frosinone-Inter; sarà allora molto interessante valutare in che modo si chiuderanno queste partite, e in che modo cambierà la classifica del campionato dopo che avremo archiviato questi interessanti risultati di Serie A.

RISULTATI SERIE A: LA SITUAZIONE

Sono due, per i risultati di Serie A, i temi importanti che se vogliamo esulano dal contesto della classifica: il ritorno di Vincenzo Montella sulla panchina della Fiorentina e il derby della Lanterna. I viola ormai sono fuori dai giochi per quanto riguarda l’Europa, ma l’arrivo bis dell’Aeroplanino può infondere una ventata di entusiasmo (ormai sulla prossima stagione) al netto di come la società ha gestito l’intera vicenda che ha portato alle dimissioni di Stefano Pioli; la stracittadina di Genova conta virtualmente per entrambe, con la Sampdoria impegnata nella corsa all’Europa e il Grifone che si deve ancora salvare, ma tecnicamente non ha quell’aspetto di grande sfida che l’aveva accompagnata in un passato anche recente. Per il resto, l’Inter deve rispondere alla concorrenza in chiave Champions League e il Torino ha una grande occasione per restare a contatto con il quarto posto, mentre Bologna e Frosinone, partendo da situazioni decisamente differenti, si giocano la salvezza. Dunque, aspettiamo con trepidazione questi risultati di Serie A e poi vedremo quello che ne verrà fuori…

RISULTATI SERIE A, 32^ GIORNATA

ore 12:30 Torino-Cagliari

ore 15:00 Fiorentina-Bologna

ore 15:00 Sampdoria-Genoa

ore 15:00 Sassuolo-Parma

ore 18:00 Chievo-Napoli

ore 20:30 Frosinone-Inter

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 84

Napoli 64

Inter 57

Milan 55

Roma 54

Atalanta 52

Lazio*, Torino 49

Sampdoria 45

Fiorentina 39

Sassuolo, Cagliari 36

Spal 35

Parma, Genoa 34

Udinese* 32

Bologna 30

Empoli 28

Frosinone 23

Chievo (-3) 11

* una partita da recuperare



