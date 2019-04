Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live 33^ giornata (14 aprile)

I risultati di Serie B 2018-2019 che andiamo ad analizzare oggi sono quelli che riguardano le tre partite della 33^ giornata per domenica 14 aprile, con una citazione per Livorno Brescia che sarà il Monday Night di domani sera; come sempre dunque il calendario del campionato cadetto ci presenta tre posticipi della domenica, con il piatto forte che sarà quello delle ore 21:00 perchè allo stadio Vigorito si gioca Benevento Palermo, potenzialmente decisiva per la promozione. Le due gare che invece vedremo al pomeriggio sono Padova Cosenza e Spezia Ascoli: entrambe in programma alle ore 15:00, riguardano più che altro la metà bassa della classifica e dunque potrebbero darci una nuova situazione per quanto riguarda la corsa alla salvezza. Ora dunque non ci resta che stare a vedere quello che succederà nelle partite che ci forniranno il quadro dei risultati di Serie B per la 33^ giornata.

RISULTATI SERIE B: LA SITUAZIONE

Sfida per la salvezza dunque nei risultati di Serie B, anche se la grande partita del Vigorito vale ben altri contesti; intanto dobbiamo fare una distinzione perchè il Padova ha un solo risultato a disposizione e non può permettersi di sbagliare se vuole prendersi almeno la possibilità di giocare i playout, l’ultimo posto in classifica impone ai biancoscudati di battere un Cosenza che invece guida una pattuglia di squadre che sono ancora in mezzo alle barricate. I lupi e l’Ascoli sono sostanzialmente salvi, a meno che non crollino letteralmente per poi vedersi risucchiate da chi da sotto (compreso il Livorno, impegnato appunto lunedì sera) potrebbe risalire la corrente ma dovrebbe tenere un grande passo. Addirittura i marchigiani potrebbero credere nella possibilità di centrare i playoff; così ovviamente lo Spezia che al momento è fuori, ma che si trova appena ai margini delle prime otto e di conseguenza ci proverà fino alla fine, tenendo conto anche del fatto che la classifica di Serie B in quelle posizioni è cambiata davvero tanto nel corso delle settimane e potrebbe farlo altrettante volte da qui al termine della stagione regolare.

RISULTATI SERIE B, 33^ GIORNATA

ore 15:00 Padova-Cosenza

ore 15:00 Spezia-Ascoli

ore 21:00 Benevento-Palermo

CLASSIFICA SERIE B

Brescia, Lecce 57

Palermo 53

Benevento 50

Pescara 49

Verona 48

Cittadella, Perugia 45

Spezia 43

Ascoli, Cremonese 39

Cosenza, Salernitana 38

Crotone 34

Venezia 33

Foggia (-6), Livorno 30

Carpi 25

Padova 24



