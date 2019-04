Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate, diretta gol live gironi B, C (14 aprile)

Presentiamo i risultati di Serie C 2018-2019 per le partite che si giocano domenica 14 aprile: siamo nella 35^ giornata del campionato della terza divisione e i gironi che sono coinvolti sono due. Entrambi viaggiano ormai verso la loro risoluzione definitiva; anzi, oggi entrambe le squadre che si trovano in testa alla graduatoria potrebbero festeggiare la promozione diretta in Serie B anche se ancora non saranno padrone del loro destino. Sia come sia, ovviamente il focus odierno va su Pordenone e Juve Stabia e, almeno in parte e per completare il quadro, su Triestina e Trapani che sono le due squadre all’inseguimento e che sperano ovviamente contro l’insperabile, con la ferma convinzione se non altro di archiviare in maniera positiva la qualificazione al secondo turno della fase nazionale dei playoff. Vedremo allora quello che succederà nei risultati di Serie C, e come cambieranno eventualmente le classifiche dei gironi B e C che ci terranno compagnia in questa intensa domenica.

RISULTATI SERIE C: LA SITUAZIONE

Pordenone e Juve Stabia dunque sono le grandi protagoniste di questi risultati di Serie C: storie diverse per le due squadre che oggi possono festeggiare l’approdo in Serie B. Sarebbe la prima assoluta per i ramarri, che nelle ultime stagioni hanno dimostrato di poter sempre alzare l’asticella della competitività ed erano stati anche grandi protagonisti a San Siro, in un ottavo di Coppa Italia nel quale avevano costretto l’Inter ai calci di rigore. La Juve Stabia invece tornerebbe nel torneo di Serie B dopo nemmeno dieci anni: le Vespe infatti hanno onorato la seconda divisione del calcio italiano esprimendo buoni risultati e facendo emergere talenti che poi sono anche andati a giocare al piano di sopra. Il traguardo è in vista: se non sarà oggi potrà essere eventualmente tra qualche giornata, magari già la prossima, ma è solo questione di tempo perchè gli ultimi risultati di Serie C sembrano aver fatto crollare le ambizioni di chi ha inseguito per tutta una stagione ma ora si dovrà accontentare di giocare i playoff e provare a superare uno scoglio che, lo abbiamo già visto lo scorso anno, sarà durissimo.

RISULTATI SERIE C GIRONE B

ore 14:30 Triestina-Fermana

ore 16:30 Vicenza-Gubbio

ore 16:30 Monza-Rimini

ore 16:30 Pordenone-Teramo

ore 16:30 Sambenedettese-AlbinoLeffe

ore 16:30 Ternana-Sudtirol

ore 16:30 Vis Pesaro-Fano

ore 20:30 Renate-Giana Erminio

ore 20:30 Virtus Verona-Ravenna

CLASSIFICA GIRONE B

Pordenone 65

Triestina, Feralpisalò 58

Imolese, Sudtirol 54

Monza 51

Ravenna 50

Fermana 46

Vicenza 43

Sambenedettese 41

Gubbio, Teramo 39

Ternana 38

AlbinoLeffe, Vis Pesaro, Giana Erminio, Virtus Verona 37

Renate 35

Fano, Rimini 34

RISULTATI SERIE C GIRONE C

ore 14:30 Casertana-Siracusa

ore 14:30 Cavese-Reggina

ore 14:30 Rieti-Rende

ore 14:30 Trapani-Potenza

ore 14:30 Viterbese-Catanzaro

ore 16:30 Sicula Leonzio-Juve Stabia

ore 16:30 Virtus Francavilla-Catania

ore 18:30 Vibonese-Monopoli

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 71

Trapani 64

Catanzaro, Catania 60

Potenza 50

Virtus Francavilla 46

Casertana, Monopoli, Viterbese 44

Rende, Reggina 43

Vibonese, Sicula Leonzio 42

Cavese 40

Siracusa 36

Rieti 33

Bisceglie 26

Paganese 17



