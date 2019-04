Risultati Serie D/ Classifiche dei gironi, diretta gol live score (14 aprile 2019)

Oggi domenica 14 aprile 2019 si gioca un’altra giornata nel campionato di Serie D 2018-2019, i cui risultati interessano tante città. Moltissimi tifosi seguono in questa stagione la Serie D anche grazie alla presenza di grandi piazze che nobilitano il massimo torneo dilettantistico del calcio italiano. Ricordiamo ancora una volta che la Serie D è composta pure in questa stagione da nove gironi e solo la squadra vincente di ciascun gruppo godrà della promozione. I risultati di Serie D sono dunque molto importanti nella lunga corsa verso il primo posto in classifica, che è sempre più vicina ad emettere i propri verdetti, perché invece i playoff servono soltanto per la graduatoria degli eventuali ripescaggi, che comunque ha sempre la sua importanza nel calcio italiano. La Serie D continua dunque a regalarci tante emozioni: l’inizio delle partite è previsto nella stagione primaverile che è ormai cominciata per le ore 15.00 salvo eccezioni, la classifica di questi nove gruppi è in costante evoluzione. Va pure tenuto conto del fatto che i gruppi non sono tutti formati dallo stesso numero di squadre: quelli che vanno oltre le 18 partecipanti sono già più avanti avendo vissuto alcuni turni infrasettimanali extra oltre a quelli che coinvolgono tutti i gironi.

RISULTATI SERIE D: IN TESTA ALLA CLASSIFICA

Vediamo allora girone per girone le squadre di riferimento in questo campionato di Serie D, i cui risultati sono i più attesi. Nel girone A il Lecco ha già festeggiato la matematica promozione e sta dominando in modo totale, con addirittura 20 punti di vantaggio sull’Unione Sanremo che è seconda. Nel girone B abbiamo invece l’appassionante volata tra il Como e il Mantova: domenica scorsa i virgiliani hanno perso e hanno subito il sorpasso dei lariani, che adesso guidano con due punti di vantaggio. Sarà il momento decisivo del campionato? Quanto al girone C, regna ancora l’equilibrio: l’ArzignanoChiampo è primo con 60 punti, seguito dal Feltre a quota 59 e l’Adriese terza con 58 punti, dunque tutto è ancora possibile; nel girone D invece la Pergolettese resta capolista con 67 punti e sei lunghezze di vantaggio sul Modena, dunque i lombardi sono grandi favoriti per la promozione. Nel girone E si segnala l’allungo della Pianese, prima con 66 punti e cinque lunghezze sul Ponsacco, che domenica scorsa ha pareggiato; incredibile il girone F, che vede sia il Cesena sia il Matelica in forte frenata, sono due le lunghezze di vantaggio per la capolista romagnola. Nel girone G invece la capolista Lanusei domenica scorsa ha pareggiato, ridando vigore alle speranze dell’Avellino, comunque secondo a -5 dai sardi. Nel girone H il Picerno ha in mano la situazione, potendo vantare ben nove lunghezze di vantaggio sul secondo posto dell’Audace Cerignola. Infine ecco il girone I che vede capolista il Bari, altra nobile decaduta che con 69 punti ha otto lunghezze di vantaggio sulla Turris, i pugliesi dunque sono grandi favoriti anche se domenica scorsa hanno perso, complicando il proprio cammino.

RISULTATI SERIE D

GIRONE A

Borgaro Inveruno

Chieri Casale

Dronero Borgosesia

Fezzanese Lavagnese

Milano City Arconatese

Savona Folgore Caratese

Sestri Levante Ligorna

Stresa Bra

Unione Sanremo Lecco

CLASSIFICA

1. Lecco 30 24 5 1 66:21 77 2. Unione Sanremo 30 16 9 5 46:28 57 3. Savona 30 14 11 5 47:27 53 4. Ligorna 30 12 13 5 46:34 49 5. Inveruno 30 13 8 9 51:41 47 6. Casale 30 10 15 5 35:26 45 7. Chieri 30 13 4 13 51:41 43 8. Bra 30 12 7 11 43:42 43 9. Folgore Caratese 30 10 12 8 41:35 42 10. Borgosesia 30 9 10 11 38:42 37 11. Lavagnese 30 8 12 10 43:42 36 12. Sestri Levante 30 9 9 12 32:41 36 13. Fezzanese 30 8 10 12 34:46 34 14. Milano City 30 9 7 14 29:43 34 15. Arconatese 30 6 12 12 30:40 30 16. Stresa Sportiva 30 6 7 17 25:42 25 17. Borgaro 30 5 5 20 22:58 20 18. Dronero 30 4 8 18 29:59 20

GIRONE B

Ambrosiana Scanzorosciate

Ciserano Rezzato

Como Sondrio

Legnago Sales Villafranca

Mantova Darfo Boario

Olginatese Virtus Bergamo

Pontisola Caravaggio

Pro Sesto Seregno

Villa d’Almè Caronnese

CLASSIFICA

1. Como 30 24 5 1 60:17 77 2. Mantova 30 24 3 3 61:24 75 3. Rezzato 30 18 5 7 44:29 59 4. Pro Sesto 30 17 6 7 51:36 57 5. Caronnese 30 16 7 7 54:35 55 6. Virtus Bergamo 30 11 11 8 31:30 44 7. Sondrio 30 11 10 9 35:32 43 8. Seregno 30 10 9 11 31:36 39 9. Pontisola 30 11 5 14 46:44 38 10. Villa Alme 30 9 10 11 30:30 37 11. Caravaggio 30 9 10 11 40:43 37 12. Darfo Boario 30 7 10 13 22:37 31 13. Scanzorosciate 30 6 12 12 24:32 30 14. Villafranca 30 6 11 13 33:39 29 15. Legnago Salus 30 7 7 16 30:54 28 16. Ciserano 30 5 8 17 38:56 23 17. Ambrosiana 30 5 6 19 31:56 21 18. Olginatese 30 2 9 19 22:53 15

GIRONE C

Adriese Chions

ArzignanoChiampo Bolzano

ASC St. Georgen Cjarlins Suzanne

Campodarsego Belluno

Clodiense Delta Rovigo

Feltre Sandonà

Levico Terme Este

Montebelluna Trento

Tamai Cartigliano

CLASSIFICA

1. ArzignanoChiampo 30 18 6 6 57:34 60 2. Feltre 30 16 11 3 45:22 59 3. Adriese 30 16 10 4 61:32 58 4. Campodarsego 30 14 11 5 51:35 53 5. Bolzano 30 12 9 9 44:38 45 6. Delta Rovigo 30 10 13 7 45:37 43 7. Montebelluna 30 12 7 11 37:38 43 8. Este 30 9 13 8 43:43 40 9. Cjarlins Muzane 30 10 10 10 54:51 40 10. Cartigliano 30 8 12 10 32:41 36 11. Chions 30 8 11 11 33:38 35 12. Belluno 30 7 12 11 31:35 33 13. Clodiense 30 8 9 13 37:43 33 14. Sandona 30 7 11 12 33:34 32 15. Levico Terme 30 8 7 15 28:40 31 16. ASC St. Georgen 30 8 6 16 25:55 30 17. Tamai 30 8 4 18 29:47 28 18. Trento 30 5 10 15 27:49 25

GIRONE D

Adrense Calvina

Axys Zola Reggio Audace

Lentigione Classe

Mezzolara Fanfulla

Modena Sasso Marconi

OltrepoVoghera Ciliverghe Mazzano

Pergolettese Fiorenzuola

San Marino Pavia

Vigor Carpaneto Crema

CLASSIFICA

1. Pergolettese 30 20 7 3 56:26 67 2. Modena 30 17 10 3 53:26 61 3. Reggio Audace 30 17 8 5 47:21 59 4. Fanfulla 30 15 7 8 50:42 52 5. Fiorenzuola 30 14 7 9 43:27 49 6. Crema 30 11 12 7 49:43 45 7. Vigor Carpaneto 30 10 11 9 36:32 41 8. Adrense 30 9 11 10 37:40 38 9. Lentigione 30 8 13 9 32:32 37 10. Axys Zola 30 9 8 13 34:39 35 11. Ciliverghe Mazzano 30 10 5 15 30:42 35 12. Mezzolara 30 7 12 11 36:42 33 13. Calvina 30 6 14 10 35:47 32 14. Sasso Marconi 30 7 10 13 28:41 31 15. San Marino 30 4 16 10 20:28 28 16. Pavia 30 7 7 16 28:44 28 17. Classe 30 6 9 15 24:49 27 18. OltrepoVoghera 30 3 13 14 21:38 22

GIRONE E

Aglianese Sinalunghese

Bastia Seravezza Pozzi

Massese Viareggio

Pianese Montevarchi

Prato Ponsacco

Real Forte Querceta Tuttocuoio

San Donato Gavorrano

Sangiovannese Cannara

Scandicci Ghivizzano Borgo

Trestina Sangimignano

CLASSIFICA

1. Pianese 34 19 9 6 52:18 66 2. Ponsacco 34 16 13 5 50:22 61 3. Seravezza Pozzi 34 17 8 9 56:36 59 4. San Donato 34 15 14 5 44:25 59 5. Montevarchi Calcio 34 16 10 8 46:36 58 6. Gavorrano 34 16 8 10 39:28 56 7. Ghivizzano Borgo 34 15 9 10 43:33 54 8. Tuttocuoio 34 15 7 12 38:37 52 9. Prato 34 14 9 11 43:40 50 10. Cannara 34 11 14 9 29:31 47 11. Trestina 34 12 10 12 35:33 46 12. Sangiovannese 34 11 11 12 33:34 44 13. Aglianese Calcio 34 10 13 11 39:46 43 14. Bastia 34 11 8 15 40:49 41 15. Real Forte Querceta 34 10 10 14 37:49 40 16. Scandicci 34 10 7 17 41:51 37 17. Viareggio 34 8 10 16 39:45 34 18. UC Sinalunghese 34 6 11 17 26:53 29 19. Sangimignano Sport 34 6 10 18 15:47 28 20. Massese 34 2 9 23 25:57 15

GIRONE F

ASD Pineto Giulianova

Campobasso Castelfidardo

Forlì Sangiustese

Isernia Agnonese

Jesina Sammaurese

Montegiorgio SN Notaresco

Recanatese Matelica

Santarcangelo Francavilla

Savignanese Avezzano

Vastese Cesena

CLASSIFICA

1. Cesena 34 23 6 5 61:24 75 2. Matelica 34 23 4 7 68:32 73 3. Recanatese 34 14 16 4 52:31 58 4. ASD Pineto Calcio 34 15 11 8 53:35 56 5. Sangiustese 34 13 15 6 43:34 54 6. S. N. Notaresco 34 14 10 10 42:35 52 7. ASD Francavilla 34 13 13 8 51:38 52 8. Savignanese 34 12 11 11 37:33 47 9. Jesina 34 11 13 10 29:33 46 10. Montegiorgio 34 12 10 12 30:37 46 11. Campobasso 34 11 13 10 45:43 44 12. Sammaurese 34 10 13 11 32:44 43 13. Vastese 34 11 8 15 40:51 41 14. Giulianova 34 9 10 15 30:43 37 15. Forlì 34 7 12 15 40:45 33 16. Avezzano 34 10 6 18 43:48 33 17. Isernia 34 8 9 17 25:48 33 18. Santarcangelo 34 7 12 15 34:52 33 19. Agnonese 34 6 13 15 26:40 31 20. Castelfidardo 34 4 9 21 25:60 21

GIRONE G

Albalonga Latina

Anzio Torres

Avellino Budoni

Città di Anagni Lupa Roma

Flaminia Vis Artena

Ladispoli Cassino

Lanusei Ostia Mare

Latte Dolce Aprilia

Monterosi Castiadas

SFF Atletico Trastevere

CLASSIFICA

1. Lanusei Calcio 34 23 7 4 58:27 76 2. Avellino 34 22 5 7 61:33 71 3. Trastevere Calcio 34 21 5 8 65:34 68 4. Latte Dolce 34 18 11 5 49:26 65 5. Monterosi FC 34 18 7 9 51:32 61 6. Cassino 34 18 5 11 58:40 59 7. Aprilia 34 15 7 12 42:37 52 8. Vis Artena 34 15 6 13 62:55 51 9. Albalonga 34 13 12 9 54:43 51 10. Latina 34 13 11 10 48:34 50 11. SFF Atletico 34 13 8 13 53:51 47 12. Flaminia 34 10 9 15 40:45 39 13. Budoni 34 10 8 16 46:55 38 14. Ostia Mare 34 9 10 15 33:40 37 15. Citta di Anagni 34 7 13 14 26:39 34 16. Torres 34 10 4 20 31:54 34 17. Ladispoli 34 8 9 17 39:64 33 18. Castiadas 34 6 11 17 35:57 29 19. Lupa Roma 34 7 9 18 40:67 28 20. Anzio Calcio 1924 34 3 5 26 25:83 14

GIRONE H

Audace Cerignola Nardò

Bitonto Gelbison Cilento

Città di Fasano Sarnese

Gragnano Gravina

Pomigliano Francavilla

Savoia Altamura

Sorrento Picerno

SS Nola Andria

Taranto Vesuvio Ercolanese

CLASSIFICA

1. Picerno 30 23 5 2 62:19 74 2. Audace Cerignola 30 20 5 5 58:25 65 3. Taranto 30 19 7 4 54:26 64 4. Bitonto 30 14 8 8 45:26 50 5. Savoia 30 13 10 7 29:25 49 6. Andria 30 12 11 7 29:20 47 7. Altamura 30 12 8 10 38:41 44 8. Gravina 30 11 9 10 39:37 42 9. Francavilla 30 10 10 10 27:28 40 10. Citta di Fasano 30 11 7 12 46:44 40 11. Sorrento 30 10 7 13 42:44 37 12. Gelbison Cilento 30 7 13 10 35:43 34 13. SS Nola 1925 30 10 3 17 34:46 33 14. A.C.D. Nardo 30 7 11 12 23:32 32 15. Sarnese 30 8 6 16 24:40 30 16. Gragnano 30 7 8 15 26:38 29 17. Pomigliano 30 4 7 19 15:51 19 18. Vesuvio Ercolanese 30 3 3 24 20:61 12

GIRONE I

Acireale Castrovillari

Bari Portici

Cittanovese US Palmese

Locri Igea Virtus

Marsala Gela

Messina Nocerina

Rotonda Roccella

Sancataldese Troina

Turris Città di Messina

CLASSIFICA

1. Bari 30 21 6 3 63:18 69 2. Turris 30 19 6 5 62:24 61 3. Marsala 30 12 11 7 41:27 47 4. Troina 30 11 13 6 34:28 46 5. Portici 1906 30 11 11 8 40:40 44 6. Cittanovese 30 13 5 12 51:48 44 7. AS Acireale 30 12 8 10 47:41 44 8. Nocerina 30 10 13 7 31:33 43 9. Castrovillari 30 10 12 8 35:36 42 10. Gela 30 11 7 12 43:46 40 11. US Palmese 30 9 13 8 27:27 40 12. Messina 30 9 9 12 34:40 36 13. Sancataldese 30 9 7 14 44:48 34 14. Roccella 30 6 13 11 29:43 31 15. Città di Messina 30 8 7 15 27:42 31 16. Locri 1909 30 8 6 16 35:56 30 17. Rotonda 30 6 6 18 24:41 24 18. Igea Virtus 30 4 9 17 16:45 21

