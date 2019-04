Video/ Spal Juventus (2-1) gol e highlights: Bonifazi-Floccari, è festa! (Serie A)

Il video di Spal Juventus testimonia di una vittoria che a Ferrara ricorderanno per molto tempo. Doveva essere la partita di uno scudetto da record per la Juventus, è invece un successo che potrebbe essere decisivo per la Spal sulla strada verso la salvezza. Massimiliano Allegri schiera una formazione che definire sperimentale è riduttivo, ma a lungo il suo progetto funzione: all’intervallo è in vantaggio proprio la Juventus, grazie al gol dell’ormai solito Kean. Nel secondo tempo però la Spal ribalta tutto con i gol di Bonifazi e Floccari che sanciscono il definitivo 2-1 e impediscono alla Juventus di festeggiare il tricolore già alla 32^ giornata. Tutto sommato poco male per i bianconeri, che a quota 84 punti in classifica potrebbero festeggiare già oggi se arrivassero buone notizie dal Napoli, invece la Spal con 35 punti vede adesso molto più vicina la salvezza, anche perché di certo una vittoria contro la Juventus non era prevista ed è un “bonus” che al termine del campionato potrebbe fare la differenza.

VIDEO SPAL JUVENTUS: LE DICHIARAZIONI

Stati d’animo naturalmente molto diversi al termine di Spal Juventus, partita che ai ferraresi ha portato tre punti che potrebbero essere fondamentali per la salvezza. Leonardo Semplici ha commentato così in zona mista il successo dei suoi ragazzi: “Battere la Juve non è così semplice. I ragazzi ci sono riusciti dando tutto quello che avevano. Alla fine del primo tempo mi sono un po’ arrabbiato perché non stavamo interpretando la partita come volevamo. Siamo stati bravi a scendere in campo nella seconda frazione nel modo giusto, sfruttando bene le nostre qualità e ribaltando un risultato che per noi è importantissimo. L’inerzia della gara ci ha portato a continuare a credere nelle nostre possibilità, è un premio per i ragazzi che ci hanno sempre creduto. Sono tre punti importantissimi per la nostra classifica”. Massimiliano Allegri invece è dispiaciuto, anche se non fa drammi per il primo match point scudetto sfumato: “Ci tenevo perché i ragazzi hanno fatto una buona prestazione, abbiamo preso il secondo gol di inesperienza. Abbiamo avuto anche una buona reazione nel secondo tempo ma senza riuscire a pareggiare la partita”, ha detto l’allenatore della Juventus ai microfoni di Sky Sport.

