Diretta Imolese Feralpisalò/ Streaming video Rai: sfida play off al Galli (Serie C)

Imolese Feralpisalò, diretta dall’arbitro Mario Cascone, è la partita in programma questa sera 15 aprile 2019 al Romeo Galli alle ore 20.45, valida per il girone B di Serie C. La 35^ giornata del terzo campionato italiano si chiuderà solo oggi con questo atteso posticipo che vede in campo due vere protagoniste del girone B, ai vertici della classifica. Sia Imolese che Feralpisalò infatti lottano in piena zona play off per il miglior piazzamento alle spalle del Pordenone (in odore di promozione diretta) e i tre punti messi in palio oggi sono davvero ben pesanti. Dobbiamo infatti ricordare che i padroni di casa pur dopo il pareggio rimediato contro Virtus Verona a reti bianche, sono ancora in lizza per un piazzamento importante a fine della stagione regolare. Pure i leoni del Garda, che pur disperano di lottare per la promozione diretta, vogliono chiudere alla grande la stagione. La vittoria per 1-0 sulla Vis Pesaro ha poi rallegrato lo spogliatoio di Toscano, che vuole a tutti i costi vendicare il KO subito nel turno di andata di questo incrocio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per quanto riguarda la diretta Imolese Feralpisalò, segnaliamo agli appassionati che la sfida sarà visibile in diretta tv sul canale numero 58 del digitale terrestre in chiaro, RaiSport. Gli appassionati di calcio abbonati al portale ElevenSports avranno la possibilità di seguire comunque la diretta streaming video via internet della partita collegandosi tramite pc, smartphone, tablet o smart tv, visibile in chiaro anche sul sito RaiPlay. IMOLESE FERALPISALO’, STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Imolese Ferapisalò, il tecnico degli emiliani, Dionisi, dovrebbe di nuovo puntare sul 4-3-1-2 come modulo di partenza, avendo a disposizione una buona panchina. Ecco quindi che in difesa vedremo di fronte al solito Rossi, il duo centrale Carini-Checchi, mentre toccherà a Fiore e Boccardi agire sulle fasce del reparto. Non ci sono particolari dubbi in mediana con le maglie da titolari sulle spalle di Bensaja, Carraro e Valentini: sulla tre quarti vedremo uno tra Ranieri e Mosti, a supporto delle due punte, De Marchi e Rossetti. Sarà invece un 4-3-2-1 il modulo di riferimento per i leoni del Garda: qui infatti Toscano si affiderà a De Lucia tra i pali, con di fronte a sé un modulo a 4 composto da Contessa, Giani, Canini e Magnino. Per la mediana maglie consegnate a Hergheligiu, Guidato e Vita, mentre in avanti saranno in campo dal primo minuto Maiorino, Ferretti e Caracciolo.

QUOTE E PRONOSTICO

Considerando classifica e stato di forma, vediamo bene che è difficile individuare un pronostico certo per la diretta tra Imolese e Feralpisalò. Se controlliamo le quote della snai vediamo che nell’1×2 il successo degli emiliani è stato dato a 2.45, contro l’appena più elevato 2.95 fissato per i Leoni del Garda: il pareggio vale 2.95 la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA