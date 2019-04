Diretta Livorno Brescia/ Streaming video e tv: capolista al Picchi (Serie B)

Livorno Brescia, diretta dall’arbitro Marinelli, è il posticipo che alle ore 21.00 stasera, lunedì 15 aprile 2019, chiuderà il programma della trentatreesima giornata di Serie A. L’appuntamento è allo stadio Armando Picchi della città toscana, dove il match sarà importante per entrambe le formazioni, pur con obiettivi opposti: Livorno Brescia mette infatti di fronte i toscani pienamente coinvolti nella lotta salvezza e i lombardi che invece sono la capolista del campionato cadetto. Nella scorsa giornata il Livorno ha subito una batosta (4-0) sul campo del Cittadella ed è rimasto fermo a quota 30 punti, una posizione decisamente scomoda per i labronici di Roberto Breda. Il Brescia invece arriva da una vittoria sul Venezia che consente alle Rondinelle di continuare a volare: il traguardo della promozione è sempre più vicino e sarebbe davvero un capolavoro da parte di Eugenio Corini.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Livorno Brescia non sarà prevista: l’esclusiva della partita dello stadio Picchi, come quasi tutti i match di Serie B, è infatti riservata alla diretta streaming video sulla piattaforma DAZN e si potrà seguire su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone dopo essersi abbonati. Il servizio potrà essere sfruttato anche collegando tramite Chromecast i vostri dispositivi al vostro televisore, oppure potrete installare direttamente l’applicazione su una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO BRESCIA

Vediamo adesso cosa potrebbero proporci le probabili formazioni per Livorno Brescia. Per i toscani disegniamo un modulo 3-4-1-2: dobbiamo tenere presente che sarà squalificato il centrocampista Porcino che dovrà saltare ben tre giornate, in attacco invece il perno del gioco dovrà essere il veterano Diamanti, che agirà da trequartista alle spalle dei due attaccanti, che dovrebbero essere Raicevic e Murilo. Nel 4-3-1-2 di Eugenio Corini invece la notizia è che dovrebbero tornare titolari Ndoj e Spalek, che nella scorsa giornata avevano riposato, uno per squalifica e l’altro per turnover. Per il resto non ci attendiamo novità in un Brescia che vola, da Alfonso in porta fino al tandem Donnarumma-Torregrossa in attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Livorno Brescia, basato sulle quote dell’agenzia di scommesse Snai. Sono favoriti gli ospiti nonostante il fattore campo avverso, infatti il segno 2 è proposto a 2,15, mentre poi si sale a quota 3,15 in caso di pareggio, naturalmente segno X. Infine, un successo casalingo da parte del Livorno varrebbe 3,50 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



