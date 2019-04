Probabili formazioni Juventus Ajax/ Diretta tv, Chiellini non ce la fa: gioca Rugani

Juventus Ajax si gioca domani sera alle ore 21.00: le due formazioni scenderanno in campo per la fondamentale partita di ritorno dei quarti di Champions League partendo dal pareggio per 1-1 dell’andata. Un piccolo vantaggio dunque per i bianconeri ma si annuncia davvero affascinante la sfida tra queste due formazioni: Juventus Ajax mette Massimiliano Allegri di fronte agli olandesi, giovani e sfrontati, che per caratteristiche di gioco non dovrebbero soffrire il fatto di essere in trasferta. La Juventus però a Ferrara ha fatto molto turnover, attirandosi pure diverse critiche, proprio perché la partita fondamentale sarà domani sera. Vediamo dunque le probabili formazioni di Juventus Ajax alla vigilia della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta di Juventus Ajax sarà garantita in esclusiva da Sky, dunque l’appuntamento sarà per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport 252, oltre che in diretta streaming video grazie al servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS AJAX

LE MOSSE DI ALLEGRI

Analizzando le probabili formazioni di Juventus Ajax, purtroppo bisogna partire dall’assenza di Chiellini: appare molto difficile anche solo la convocazione, in ogni caso non vedremo il giocatore in campo, dovrà dunque stringere i denti Rugani, che pur sofferente per una botta alla coscia sarà chiamato ad affiancare Bonucci davanti a Szczesny. La linea difensiva a quattro dovrebbe poi essere completata da Cancelo a destra e Alex Sandro a sinistra. A centrocampo dovremmo vedere il terzetto formato da Emre Can, Pjanic e Matuidi, perché il turco-tedesco e il francese hanno recuperato, in attacco invece due maglie su tre sono assegnate a Bernardeschi e naturalmente Cristiano Ronaldo, ci sono invece ancora dubbi sull’ultimo posto disponibile, perché Mandzukic è insidiato soprattutto dal rampante Kean e forse anche da Dybala e Douglas Costa, ma per tutti questi ci sarà una sola maglia a disposizione.

LE SCELTE DI TEN HAG

Sulla sponda olandese, la notizia principale è la squalifica di Tagliafico: di conseguenza, Ten Hai dovrebbe schierare Mazraoui e Veltman come terzini di una difesa che vedrà poi Blind e De Ligt (nel mirino della Juventus) come coppia centrale davanti al portiere Onana. Pochi dubbi tra centrocampo e attacco, anche se a dire il vero c’è stata nei giorni scorsi una certa preoccupazione per De Jong, che sembra però essere ormai definitivamente rientrata. Dunque non ci aspettiamo sorprese, con Frenkie al fianco di Van de Beek e Schöne nel terzetto di centrocampo, poi il tridente d’attacco senza alcuna novità e di conseguenza con Ziyech come ala destra, Tadic in posizione di prima punta ed infine Neres che agirà sulla fascia sinistra.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All. Allegri.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Caceres, Chiellini, Perin.

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, Blind, De Ligt, Veltman; Van de Beek, Schöne, De Jong; Ziyech, Tadic, Neres. All. Ten Hag.

Squalificato: Tagliafico.

Indisponibili: Eiting, Bandé, Cerny.



