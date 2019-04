PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA MANCHESTER UNITED/ Diretta tv, Young o Rojo esterno?

Studiando le probabili formazioni di Barcellona Manchester United con particolare riferimento alla difesa, abbiamo già detto come la squalifica di Luke Shaw ponga seri problemi per Ole Gunnar Solskjaer riguardo le fasce laterali della sua squadra. Nonostante Ashley Young sia stato tra i peggiori in campo a Old Trafford, l’ex nazionale inglese resta il favorito per agire sula corsia sinistra, un po’ per l’esperienza che può comunque portare sul terreno di gioco e un po’, e soprattutto, perchè le alternative sono al momento meno “eleggibili” di lui. Matteo Darmian per esempio quest’anno ha giocato con il contagocce: appena 6 presenze totali tra Premier League e FA Cup, mai utilizzato in Champions League dove dalla quarta partita del girone non è mai nemmeno andato in panchina. Dall’addio di José Mourinho (che si è sempre opposto ad un suo addio a titolo definitivo, e lo “vedeva” decisamente di più), l’ex del Torino ha disputato appena un minuto di campionato e ha giocato titolare contro il Reading in coppa, il che significa che ormai è fuori dalle rotazioni anche nelle partite di secondo piano, a meno che non ci sia un’emergenza totale; non è questo il caso anche perchè la sensazione è che davanti ci sia anche Marcos Rojo, 75 minuti contro il West Ham dopo essere tornato dal lungo infortunio che lo ha lasciato fuori per oltre due mesi. (agg. di Claudio Franceschini)

INFO E ORARIO

Andiamo a leggere le probabili formazioni di Barcellona Manchester United: si gioca alle ore 21:00 di martedì 16 aprile per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018-2019. La situazione di partenza vede i blaugrana vicini alla qualificazione: settimana scorsa infatti la squadra di Ernesto Valverde è andata a espugnare Old Trafford grazie all’autorete di Luke Shaw che, ironia della sorte, sarà squalificato per la partita del Camp Nou dove i Red Devils hanno bisogno di vincere segnando almeno due gol, impresa difficile considerando che la squadra catalana ha vinto le ultime 12 partite casalinghe e lo stesso United ha quattro partite in questo stadio senza successi. Vedremo allora come andranno le cose, ma intanto possiamo valutare in maniera più approfondita quelle che saranno le scelte dei due allenatori per questa partita comunque interessante e delicata, analizzando nel dettaglio dubbi e certezze nelle probabili formazioni di Barcellona Manchester United.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA MANCHESTER UNITED

LE SCELTE DI VALVERDE

Per Barcellona Manchester United è molto probabile che le scelte di Valverde ricalchino quasi totalmente quelle dell’andata: gli unici due dubbi riguardano allora le corsie, in difesa con il solito ballottaggio tra Nélson Semedo e Sergi Roberto e in attacco dove Ousmane Dembélé, grazie alla sua capacità di guidare le ripartenze, potrebbe essere favorito su un Coutinho sottotono. Lenglet appare ancora in vantaggio su Umtiti per affiancare Piqué al centro della difesa (davanti a ter Stegen), a sinistra giocherà Jordi Alba con in mezzo il solito centrocampo comandato da Sergio Busquets, ai lati del quali si muovono Rakitic e presumibilmente Arthur Melo, che sapendo trattare il pallone è in vantaggio su Arturo Vidal cui potrebbe essere concesso spazio in un eventuale secondo tempo di contenimento. Messi e Luis Suarez chiaramente ci saranno: continua la clamorosa astinenza del Pistolero in Champions League, chissà se arriverà martedì sera il primo gol in questa edizione di un torneo che sta diventando maledetto.

I DUBBI DI SOSLKSJAER

Ole Gunnar Solskjaer deve ancora valutare la sua formazione per Barcellona Manchester United: rispetto all’andata hanno recuperato Matic e Sanchez ma non Ander Herrera, ma il tecnico norvegese potrebbe far partire il serbo dalla panchina confermando McTominay e Fred insieme a Pogba. Dipenderà dalle reali condizioni del centrocampista, così come quelle di Sanchez che però dovrebbe agire lui stesso dalla panchina, con Lingard (o Mata) e Martial titolari sugli esterni offensivi, senza dimenticarsi di Rashford che eventualmente può essere titolare come supporto di Romelu Lukalu. I dubbi maggiori riguardano la difesa: per adesso Ashley Young sembra poter giocare a sinistra lasciando spazio a Dalot dall’altra parte, ma l’ex Aston Villa ha giocato male all’andata e per questo uno tra Marcos Rojo e Darmian potrebbe tornare utile. Quasi certamente al centro della difesa vedremo Smalling e Lindelof, come al solito nelle partite importanti; il portiere naturalmente sarà lo spagnolo De Gea.

IL TABELLINO

BARCELLONA (4-3-3): 1 ter Stegen; 2 Nélson Semedo, 3 Piqué, 15 Lenglet, 18 Jordi Alba; 4 Rakitic, 5 Sergio Busquets, 8 Arthur; 10 Messi, 9 L. Suarez, 11 O. Dembélé

A disposizione: 13 Cillessen, 20 Sergi Roberto, 23 Umtiti, 22 Vidal, 21 Alena, 7 Coutinho, 14 Malcom

Allenatore: Ernesto Valverde

Squalificati: –

Indisponibili: Vermaelen, Rafinha

MANCHESTER UNITED (4-3-3): 1 De Gea; 20 Dalot, 12 Smalling, 2 Lindelof, 18 A. Young; 39 McTominay, 17 Fred, 6 Pogba; 10 Rashford, 9 R. Lukaku, 11 Martial

A disposizione: 22 S. Romero, 4 Jones, 16 Rojo, 31 Matic, 15 A. Pereira, 8 Mata, 14 Lingard

Allenatore: Ole Gunnar Solskjaer

Squalificati: Shaw

Indisponibili: A. Herrera



