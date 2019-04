Diretta Atp Montecarlo 2019/ Cecchinato Wawrinka streaming video e tv (tennis)

Nel torneo Atp Montecarlo 2019 non si perde tempo: le partite che si giocano martedì 16 aprile, e che riguardano in particolare il secondo turno, vedranno tornare in campo anche alcuni degli italiani che lunedì hanno superato il loro esordio. Impegno complesso quello per Marco Cecchinato, che se la deve vedere con Stan Wawrinka: lo svizzero sarà anche lontano parente di quello che ha vino tre Slam e vinto questo Master 1000 del Principato (era il 2014) ma è un giocatore temibilissimo se riuscirà a trovare un minimo di condizione, soprattutto in grado di pareggiare la qualità che il palermitano sa mettere sulla terra rossa. Lorenzo Sonego, uscito vincitore dal derby contro Andreas Seppi, affronta la testa di serie numero 8 Karen Khachanov: sulla carta sfida ancora più complicata rispetto a quella che attende Cecchinato, ma il giovane russo già campione a Parigi-Bercy ha forse qualcosa in meno su questa superficie, e dunque si può andare a caccia di impresa. Saranno in campo anche Fabio Fognini e Matteo Berrettini, ma solo per giocare il doppio; il sanremese dunque disputerà mercoledì il suo secondo turno.

La diretta tv del torneo Atp Montecarlo 2019 sarà trasmessa soltanto dalla televisione satellitare, e dunque sarà un appuntamento in esclusiva per gli abbonati che potranno seguire le partite su Sky Sport Uno (201) oppure su Sky Sport Arena (204). Naturalmente i clienti avranno a disposizione anche l’alternativa della diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; ricordiamo poi che il sito ufficiale del torneo è montecarlotennismasters.com, con le relative pagine sui social network agli indirizzi facebook.com/rolexmcmasters e, su Twitter, @ROLEXMCMASTERS.

RISULTATI E CONTESTO

Il torneo Atp Montecarlo 2019 inizia ad entrare nel vivo: dovremo aspettare mercoledì per vedere all’opera il dominatore della terra Rafa Nadal, ma già oggi come terzo match sul centrale ci sarà Novak Djokovic che nel principato ha trionfato due volte, ultima delle quali nel 2015 quando ha spezzato la serie vincente del maiorchino. Il serbo affronta l’esordio nel Master 1000 contro Philipp Kohlschreiber, che gli evoca brutti ricordi: è stato infatti il tedesco ad eliminarlo nel terzo turno di Indian Wells, prima tappa dei due tornei del Nord America in cui il numero 1 ha fatto male. Djokovic punta ovviamente al bersaglio grosso del Roland Garros per continuare la sua corsa verso il Grande Slam di calendario; prima di lui giocherà Marin Cilic che è molto migliorato anche sulla terra rossa, mentre Fabio Fognini scoprirà oggi il suo avversario visto che Gilles Simon e Alexei Popyrin giocano sul Court des Princes, campo il cui primo incontro prevede una bellissima sfida tra Fernando Verdasco e Pierre-Hugues Herbert. Da non perdere la sfida tra Jaume Munar e Borna Coric, due rappresentanti di una NextGen in costante crescita; i due chiuderanno il programma del Court des Princes come quarto incontro, appena dopo l’impegno del nostro Sonego. Ci attende allora un’altra giornata entusiasmante nella diretta del torneo Atp Montecarlo 2019: vedremo come andranno le cose nelle partite del martedì.



