Diretta Juventus Ajax/ Streaming video e tv: out anche Mandzukic (Champions League)

Juventus Ajax verrà diretta dall’arbitro francese Clément Turpin, e si gioca alle ore 21:00 di martedì 16 aprile: ritorno dei quarti di finale di Champions League 2018-2019 all’Allianz Stadium, si riparte dal pareggio per 1-1 di sei giorni fa che è stato sancito dalle reti di Cristiano Ronaldo e David Neres. I bianconeri sono in vantaggio almeno secondo il punteggio del doppio confronto, nel senso che se il risultato dovesse rimanere quello dell’inizio sarebbero in semifinale (contro una tra Manchester City e Tottenham); tuttavia la squadra di Massimiliano Allegri deve stare attenta, perchè un 2-2 qualificherebbe i Lancieri che hanno già dimostrato il loro valore al Santiago Bernabeu. Tanto per gradire la squadra di Erik Ten Hag ha rifilato sei gol all’Excelsior nell’ultimo turno di campionato; i bianconeri invece sono caduti a Ferrara e hanno dovuto rimandare l’aritmetica per lo scudetto, anche se continua a mancare un punto da racimolare nelle ultime sei partite. Adesso però la concentrazione è tutta sulla Champions League: aspettiamo il calcio d’inizio nella diretta di Juventus Ajax e intanto possiamo andare a valutare le possibili scelte dei due allenatori in termini di probabili formazioni.

La diretta tv di Juventus Ajax sarà trasmessa esclusivamente sui canali della televisione satellitare, contrariamente a qualche voce che si era sparsa nella giornata di lunedì: l’appuntamento è dunque su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252 per tutti gli abbonati, che potranno seguire questa partita di Champions League anche tramite l’applicazione Sky Go, dunque in diretta streaming video su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

Non c’è pace per Allegri, che in Juventus Ajax deve rinunciare anche a Mandzukic: il croato non è stato convocato e di conseguenza al centro dell’attacco potrebbe esserci Kean, in gol anche sabato scorso, oppure Cristiano Ronaldo con l’inserimento dal primo minuto di Dybala o Douglas Costa, il quale però non è al meglio. Sicuro titolare Bernardeschi, mentre le buone notizie arrivano a centrocampo con i recuperi di Emre Can e Matuidi: possibili che entrambi siano titolari con Pjanic a fare da regista, e il tedesco che di fatto opererebbe come terzo di una difesa nella quale mancherà Chiellini, e dunque Rugani si piazzerà al fianco di Bonucci. In porta va Szczesny, sugli esterni vivi i ballottaggi Joao Cancelo-De Sciglio e Alex Sandro-Spinazzola, Allegri deciderà all’ultimo. Nell’Ajax lo squalificato Tagliafico sarà presumibilmente sostituito da Sinkgraven, o da Veltman che all’andata ha giocato a destra ma può venire dirottato per il rientro di Mazraoui. Avremo poi De Ligt e Daley Blind a protezione di Onana, a centrocampo recupera Frenkie De Jong che dovrebbe essere regolarmente in campo al fianco di Schone. Van de Beek fa il guastatore libero, una mezzala che avanza fino alla trequarti piazzandosi alle spalle del finto centravanti Tadic; agiscono larghi David Neres e Ziyech, eventualmente Ten Hag potrebbe decidere di inserire un vero attaccante (Huntelaar o Dolberg) togliendo un centrocampista e piazzando Tadic sulla corsia.

Per un pronostico su Juventus Ajax sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 che identifica la vittoria dei bianconeri vale 1,70 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 5,00 posto sul segno 2 per il successo dei Lancieri. I campioni d’Italia partono dunque favoriti secondo i bookmaker; il segno X che regola l’eventualità del pareggio vi farebbe invece guadagnare un valore pari a 3,80 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



