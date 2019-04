Juventus si qualifica in semifinale se/ Champions League, risultati utili con l’Ajax

La Juventus si può qualificare alla semifinale di Champions League 2018-2019: alle ore 21:00 di martedì 16 aprile i bianconeri scendono in campo all’Allianz Stadium per sfidare l’Ajax, nel ritorno dei quarti di finale. Si riparte dall’unico pareggio che i campioni d’Italia abbiano centrato in questa edizione del torneo: alla Johan Cruijff Arena è finita 1-1 con i gol di Cristiano Ronaldo e David Neres, curiosamente arrivati nello spazio di un minuto ma con in mezzo l’intervallo. Questo significa che per qualificarsi alla semifinale la Juventus potrebbe anche pareggiare 0-0, facendo valere l’ormai nota regola secondo cui i gol segnati in trasferta valgono doppio; di contro allora i bianconeri non si possono permettere un pareggio con almeno due gol per parte, perchè in quel caso a godere della formula sarebbero i Lancieri che volerebbero al prossimo turno di Champions League. Naturalmente, essendo uscito il segno X all’andata, la squadra che dovesse riuscire a vincere andrebbe in semifinale; a differenza di quanto accaduto agli ottavi allora la Juventus non avrà bisogno questa sera della grande impresa, ma la partita che dovrà disputare sul proprio campo dovrà essere la stessa per intensità e attenzione, perchè abbiamo già visto come l’Ajax sia in grado di giocare sempre con il vento in poppa, il piede sul pedale dell’acceleratore e poca paura del nome dell’avversario. Staremo a vedere quello che succederà in questa appassionante Juventus Ajax, con la speranza ovviamente che la squadra di Massimiliano Allegri sia in grado di centrare l’obiettivo e continuare la sua corsa in Champions League.

JUVENTUS SI QUALIFICA IN SEMIFINALE SE… FIDUCIA MA ATTENZIONE

La Juventus che cerca la qualificazione alla semifinale di Champions League arriva dalla sconfitta di Ferrara, che ha rimandato il discorso scudetto: Allegri aveva già detto che in ogni caso la squadra non avrebbe festeggiato, e il fatto che la partita del Mazza sia stata presa come una sorta di “pausa” tra i due quarti europei è confermato dal fatto che nella formazione titolare siano comparsi giocatori come Andrea Barzagli e Juan Cuadrado (che arrivavavano da un lungo infortunio) e soprattutto Paolo Gozzi Iweru e Grigoris Kastanos, oltre ad Hans Nicolussi Caviglia e Stephy Mavididi che sono entrati nel secondo tempo. Lo scudetto dunque si dovrà andare a prendere nelle prossime giornate di Serie A; intanto però la concentrazione è rimasta massima nei confronti della Champions League. Come detto in precedenza, la fiducia nella possibilità di fare risultato è ampia ma allo stesso momento la Juventus non si può permettere di sottovalutare un avversario che, nel turno precedente, partiva addirittura da una sconfitta interna ma poi è andato a segnare quattro gol sul campo del Real Madrid. Certamente non erano i blancos che hanno vinto le ultime tre edizioni della coppa, ma nemmeno una squadra inferiore ai Lancieri per potenzialità; anzi era il contrario, ma la formazione di Erik Ten Hag ha le carte in regola per ripetere questo straordinario risultato e rendere ancora più epocale la sua Champions League 2018-2019. Tra poche ore si gioca: non resta che riferirci al campo, aspettando ovviamente che le due squadre vi facciano il loro ingresso per determinare quale delle due si qualificherà alla semifinale.

