Pagelle/ Juventus Ajax (1-1), i voti della partita di Champions League: primo tempo

Ecco le pagelle di Juventus Ajax al termine del primo tempo: i primi 45′ della sfida dell’Allianz Stadium di Torino, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, si sono conclusi sul risultato di 1-1, reti firmate da Cristiano Ronaldo e Van de Beek. La prima frazione di gioco ha visto una Juve sul piede di guerra, determinata a segnare fin da subito la prima rete: tante occasioni con un Ajax guardingo. Infatti, a differenza della gara d’andata, gli uomini di Ten Hag hanno mantenuto un atteggiamento prudente, provando a pungere in ripartenza con i tre tenori in attacco. Dopo una buona chance raccolta da Dybala (6,5), tiro parato da un attento Onana (6), i bianconeri hanno trovato il gol dell’1-0 con il solito Cristiano Ronaldo (7) al 29’: colpo di testa vincente sul corner battuto da Federico Bernardeschi (5,5). Un vantaggio durato appena cinque minuti: al 34’ ecco il pareggio di Van de Beek (7), con il centrocampista dei biancorossi bravo a concludere con freddezza alle spalle di Szczesny (6).

PAGELLE JUVENTUS AJAX: IL PRIMO TEMPO

VOTO JUVENTUS 6,5 La formazione di Massimiliano Allegri è scesa in campo con il giusto piglio, determinata a trovare subito il gol del vantaggio: pressing alto, gioco veloce e difesa alta per tenere sotto controllo gli attaccanti degli ospiti. Una prova di sostanza macchiata dall’errore di posizionamento in occasione dell’1-1 firmato da Van de Beek. MIGLIORE JUVENTUS: CRISTIANO RONALDO 7 Segna sempre lui: il portoghese è l’X Factor della Juventus in Champions League, un acquisto mirato e azzeccato. Dopo lo show contro l’Atletico, alla prima palla utile l’ex Real Madrid ha fatto centro. PEGGIORE JUVENTUS: DE SCIGLIO 5 L’azzardo non riuscito di Massimiliano Allegri: schierato dal 1’ al posto di Joao Cancelo, l’ex Milan non era allineato con il resto dei compagni in occasione dell’1-1, tenendo in gioco Van de Beek. Sofferte inoltre le folate di David Neres. VOTO AJAX 6,5 Un’altra squadra rispetto all’andata dell’Amsterdam Arena: guardinga e attenta, pronta a colpire in contropiede anziché fare gioco. La ricetta resta vincente: nonostante qualche sofferenza di troppo, tiene bene botta e trova pressoché subito il gol dell’1-1. MIGLIOR AJAX: VAN DE BEEK 7 Il trequartista classico, altra prova di livello dopo la prestazione nella gara d’andata. Freddissimo di fronte a Szczesny. PEGGIORE AJAX: TADIC 5,5 Attanagliato dal tandem Rugani-Bonucci, il numero 10 dell’Ajax tocca pochi palloni e non riesce ad essere al centro delle trame di gioco olandesi.

