Probabili formazioni Barcellona Manchester United/ Quote, più dubbi per Solskjaer

Barcellona Manchester United si gioca alle ore 21.00: le due formazioni sono infatti attese in campo stasera al Camp Nou per il ritorno dei quarti di finale di Champions League che vedrà certamente favoriti i catalani, già vittoriosi per 0-1 all’andata ad Old Trafford. Di certo sarà comunque una partita da non perdere, come sempre quando si sfidano così blasonate formazioni: Barcellona Manchester United vede però oggi favoriti i blaugrana, mentre i Red Devils avrebbero bisogno di ripetere la grande impresa già riuscita negli ottavi a Parigi. Vediamo dunque adesso quali sono le ultime notizie circa le probabili formazioni di Barcellona Manchester United.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo adesso uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Barcellona Manchester United. L’agenzia di scommesse Snai propone il segno 1 a 1,38. Si sale poi fino a quota 5,00 per il pareggio (naturalmente segno X), infine un’impresa del Manchester United (segno 2) ripagherebbe 7,75 volte la posta in palio chi avrà creduto nelle possibilità degli inglesi.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA MANCHESTER UNITED

LE SCELTE DI VALVERDE

Nelle probabili formazioni di Barcellona Manchester United non ci attendiamo sorprese da parte di Ernesto Valverde, che dovrebbe ripetere le scelte già compiute all’andata. Gli unici due ballottaggi riguardano allora le fasce laterali. Nello specifico, in difesa avremo l’ormai consueto ballottaggio tra Nélson Semedo e Sergi Roberto come terzino destro, mentre in attacco Ousmane Dembélé potrebbe essere favorito su Coutinho. Il resto delle scelte di formazione dovrebbe essere ben chiaro, a cominciare naturalmente da Messi e Suarez per completare il tridente offensivo. In difesa a dire il vero potrebbe esserci un altro dubbio, ma Lenglet appare ancora in vantaggio su Umtiti per affiancare Piqué al centro della difesa davanti a Ter Stegen, mentre a sinistra giocherà Jordi Alba. Tutto confermato anche a centrocampo, con Sergio Busquets perno affiancato da Rakitic e presumibilmente Arthur Melo, che appare certamente in vantaggio rispetto all’ex juventino Vidal.

LE MOSSE DI SOLSKJAER

Qualche incertezza in più per Ole Gunnar Solskjaer nelle probabili formazioni di Barcellona Manchester United: rispetto all’andata hanno recuperato Matic e Sanchez, tuttavia il tecnico norvegese non sembra intenzionato a schierare fin dal primo minuto i due recuperati. Ecco dunque che nel centrocampo a tre dei Red Devils dovremmo vedere ancora McTominay e Fred insieme a Pogba. Quanto al tridente d’attacco, ci aspettiamo Lingard oppure Mata da una parte e Martial dall’altra come esterni titolari, senza sottovalutare l’ipotesi legata Rashford, mentre Romelu Lukaku è praticamente certo come prima punta. Altri dubbi riguardano la difesa: Young è favorito come terzino sinistro lasciando spazio a Dalot a destra, ma l’ex Aston Villa ha giocato male all’andata e per questo Rojo potrebbe tornare utile. Quasi certamente vedremo invece Smalling e Lindelof a comporre la coppia centrale, naturalmente davanti al portiere De Gea.

IL TABELLINO

BARCELLONA (4-3-3): 1 Ter Stegen; 2 Semedo, 3 Piqué, 15 Lenglet, 18 Jordi Alba; 4 Rakitic, 5 Busquets, 8 Arthur; 10 Messi, 9 Suarez, 11 Dembélé. All. Valverde.

A disposizione: 13 Cillessen, 20 Sergi Roberto, 23 Umtiti, 22 Vidal, 21 Alena, 7 Coutinho, 14 Malcom.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Vermaelen, Rafinha.

MANCHESTER UNITED (4-3-3): 1 De Gea; 20 Dalot, 12 Smalling, 2 Lindelof, 18 Young; 39 McTominay, 17 Fred, 6 Pogba; 10 Rashford, 9 Lukaku, 11 Martial. All. Solskjaer.

A disposizione: 22 Romero, 4 Jones, 16 Rojo, 31 Matic, 15 Pereira, 8 Mata, 14 Lingard.

Squalificati: Shaw.

Indisponibili: Herrera.



