Probabili formazioni Juventus Ajax/ Quote, Kean titolare? (Champions League)

Juventus Ajax si gioca alle ore 21.00: le due formazioni daranno vita all’Allianz Stadium alla partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Si riparte da una situazione piuttosto incerta dopo il pareggio per 1-1 dell’andata: sarà molto interessante il confronto tra le formazioni in Juventus Ajax, perché i bianconeri sono sicuramente una delle corazzate del calcio europeo, a maggior ragione con l’arrivo di Cristiano Ronaldo, ma gli sfrontati olandesi hanno già dimostrato in modo molto convincente di non avere paura di nessuno. Vediamo dunque adesso quali sono le ultime notizie circa le probabili formazioni di Juventus Ajax.

PRONOSTICO E QUOTE

Nel frattempo diamo anche un rapido sguardo sul pronostico per Juventus Ajax, prendendo come base le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai. I bianconeri sono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,70; si sale poi a 3,80 per il segno X che naturalmente indicherebbe un pareggio, infine un colpaccio dell’Ajax varrebbe 5,25 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS AJAX

LE MOSSE DI ALLEGRI

Le probabili formazioni di Juventus Ajax vedono in Chiellini un assente eccellente per la difesa bianconera: di conseguenza Rugani, che pure è sofferente per una botta alla coscia, sarà chiamato ad affiancare Bonucci davanti a Szczesny. La linea difensiva a quattro dovrebbe poi essere completata da Cancelo a destra e Alex Sandro a sinistra. A centrocampo le notizie per i bianconeri sono per fortuna migliori: infatti Emre Can e Matuidi hanno recuperato e di conseguenza il turco-tedesco e il francese saranno le due mezzali al fianco del regista Pjanic, facendo sentire di meno i problemi al polpaccio di Khedira. In attacco due maglie su tre sono assegnate a Bernardeschi e naturalmente Cristiano Ronaldo, ci sono invece ancora dubbi sull’ultimo posto disponibile. Per numerosi motivi tutto tende ad una maglia da titolare per Kean: l’ennesimo infortunio di questo periodo ha tolto dai giochi Mandzukic, e dunque il classe 2000 viaggia verso un posto dal primo minuto. Più difficile che ci sia spazio dal primo minuto per Dybala e Douglas Costa: il brasiliano è reduce da un problema al polpaccio, mentre per la Joya questo non è un periodo gioioso.

LE SCELTE DI TEN HAG

Sulla sponda olandese, la notizia principale sulle probabili formazioni di Juventus Ajax è la squalifica di Tagliafico: di conseguenza, Ten Hag dovrebbe schierare Mazraoui e Veltman come terzini di una difesa che vedrà poi Blind e De Ligt (che è nel mirino della Juventus come possibile obiettivo di mercato) come coppia centrale davanti al portiere Onana. Pochi dubbi tra centrocampo e attacco, anche se a dire il vero c’è stata nei giorni scorsi una certa preoccupazione per De Jong a causa di una sostituzione “precauzionale” nella scorsa giornata di campionato. L’allarme sembra rientrato, dunque Frenkie agirà al fianco di Van de Beek e Schöne nel terzetto di centrocampo, infine anche nel tridente d’attacco non ci attendiamo alcuna novità e di conseguenza dovremmo vedere Ziyech come ala destra, Tadic in posizione di prima punta ed infine Neres, che agirà sulla fascia sinistra.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Kean, Cristiano Ronaldo. All. Allegri.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Perin, Caceres, Chiellini, Mandzukic.

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, Blind, De Ligt, Veltman; Van de Beek, Schöne, De Jong; Ziyech, Tadic, Neres. All. Ten Hag.

Squalificato: Tagliafico.

Indisponibili: Eiting, Bandé, Cerny.



