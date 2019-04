Probabili formazioni Manchester City Tottenham/ Diretta tv, Son prima punta?

Manchester City Tottenham si gioca domani sera alle ore 21.00: le due formazioni scenderanno in campo per il derby inglese, partita di ritorno dei quarti di Champions League partendo dal successo degli Spurs per 1-0 all’andata. Un vantaggio piccolo ma significativo dunque per Mauricio Pochettino, ma è impossibile sbilanciarsi adesso sull’esito della sfida tra queste due formazioni: Manchester City Tottenham si annuncia una partita apertissima, stavolta con fattore campo favorevole a Guardiola e qualche assenza per gli Spurs, che però hanno un vantaggio da sfruttare. Vediamo dunque le probabili formazioni di Manchester City Tottenham alla vigilia della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Manchester City Tottenham sarà garantita anche su Rai Uno in chiaro per tutti oltre che sui canali satellitari Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport 252, dunque pure la diretta streaming video sarà garantita non solo da Sky Go, ma pure gratuitamente per tutti tramite Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY TOTTENHAM

LE SCELTE DI GUARDIOLA

Le probabili formazioni di Manchester City Tottenham vedono per i padroni di casa dubbi in difesa: Pep Guardiola deve scegliere infatti i due centrali, con Otamendi e Stones favoriti ma Laporte e Kompany pienamente in corsa. In porta andrà Ederson, a destra l’ex Walker e Mendy, che ha ormai recuperato dall’infortunio, è il candidato come terzino sinistro. Rispetto alla partita di andata dovrebbero poi rivedersi dal primo minuto De Bruyne e Bernardo Silva: il belga agirà con Fernandinho e David Silva nel terzetto di centrocampo, dunque con Gundogan che sembra destinato alla panchina, mentre il portoghese andrebbe a completare il tridente offensivo se vincerà il ballottaggio con Sané, che vede al momento favorito proprio Bernardo Silva. Le altre due maglie sono assegnate: la prima punta sarà Aguero, mentre come al sinistra agirà Sterling.

LE MOSSE DI POCHETTINO

L’assente eccellente nelle probabili formazioni di Manchester City Tottenham sarà senza dubbio l’infortunato Harry Kane; il suo allenatore Mauricio Pochettino ha in Lucas Moura il jolly per l’attacco, che dovrebbe comunque cominciare dalla panchina. Nel 3-4-2-1 degli Spurs infatti toccherà a Son agire da prima punta, con Dele Alli ed Eriksen come trequartisti alle spalle del coreano. Questo significa che a centrocampo avremo due mediani: uno sarà quasi certamente Winks in luogo dell’infortunato Eric Dier, l’altro invece sarà Moussa Sissoko, come già all’andata. Come esterni si alzeranno invece a centrocampo Trippier a destra e Rose a sinistra, quest’ultimo in vantaggio nel ballottaggio con Davies che comunque è ancora aperto. Infine, Vertonghen, Alderweireld e Davinson Sanchez dovrebbero comporre la linea difensiva a tre davanti a Lloris, mentre il colombiano è a rischio se Pochettino scegliesse una difesa a quattro.

IL TABELLINO

MANCHESTER CITY (4-3-3): 31 Ederson; 2 Walker, 30 Otamendi, 14 Laporte, 22 Mendy; 17 De Bruyne, 25 Fernandinho, 21 D. Silva; 20 B. Silva, 10 Aguero, 7 Sterling. All. Guardiola.

A disposizione: 49 Muric, 3 Danilo, 4 Kompany, 5 Stones, 8 Gundogan, 26 Mahrez, 19 Sané.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

TOTTENHAM (3-4-2-1): 1 Lloris; 4 Alderweireld, 6 Sanchez, 5 Vertonghen; 2 Trippier, 17 Sissoko, 8 Winks, 3 Rose; 23 Eriksen, 20 Alli; 7 Son. All. Pochettino.

A disposizione: 22 Gazzaniga, 16 Walker-Peters, 21 Foyth, 33 Davies, 12 Wanyama, 27 Lucas Moura, 18 Llorente.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Aurier, Dier, Lamela, Kane.



