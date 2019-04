Probabili formazioni Porto Liverpool/ Diretta tv: tornano Pepe, Pereira e Robertson

Porto Liverpool si gioca domani sera alle ore 21.00: le due formazioni scenderanno in campo per il ritorno dei quarti di Champions League, una partita che a dire il vero vede ampiamente favoriti i Reds, forti del successo per 2-0 all’andata. Un margine che renderà la partita di domani sera molto diversa per le due formazioni: Porto Liverpool vedrà i lusitani di Sergio Conceicao alla ricerca di una impresa memorabile, gli uomini di Jurgen Klopp devono invece portare a casa una qualificazione che è ampiamente alla loro portata. Vediamo dunque le probabili formazioni di Porto Liverpool alla vigilia della partita.

PROBABILI FORMAZIONI PORTO LIVERPOOL

LE MOSSE DI CONCEICAO

Nelle probabili formazioni di Porto Liverpool l’allenatore lusitano Sergio Conceiçao non dovrebbe regalarci sorprese in attacco, che vedrà in campo la coppia formata da Tiquinho Soares e Marega. Il modulo sarà il 4-4-2: sulle corsie esterne di centrocampo, Brahimi dovrebbe tornare titolare a sinistra (Corona non è al top), mentre Otavio agirà a destra. Rispetto all’andata si rivede Hector Herrera, che ha scontato il turno di squalifica; il messicano guiderà dunque il centrocampo con Danilo Pereira al suo fianco. Un rientro importante dopo un turno di squalifica è atteso anche in difesa, dove Pepe tornerà a fare coppia con l’altro centrale Felipe davanti all’eterno Casillas. La retroguardia a quattro del Porto sarà naturalmente completata dai due terzini, che dovrebbero essere Maxi Pereira a destra e Alex Telles a sinistra.

LE SCELTE DI KLOPP

Idee piuttosto chiare per Jurgen Klopp per quanto riguarda le probabili formazioni di Porto Liverpool: i Reds ritrovano Robertson a sinistra in una difesa a quattro che davanti ad Alisson vedrà titolari anche l’altro terzino Alexander-Arnold più Lovren e Van Dijk a formare la coppia centrale. A centrocampo è possibile che l’assetto resti quello con Fabinho regista davanti alla difesa affiancato da due mezzali, cioè capitan Henderson e Naby Keita, con Milner e Wijnaldum che restano comunque valide alternative per il Liverpool, magari a partita in corso. Davanti invece non ci sono discussioni sull’immancabile tridente: Salah a destra e Sadio Mané a sinistra saranno le due ali ai fianchi di Firmino, ideale prima punta per questo Liverpool che sta sognando davvero in grande sia in campionato sia in Champions League.

IL TABELLINO

PORTO (4-4-2): 1 Casillas; 2 Maxi Pereira, 33 Pepe, 28 Felipe, 13 Telles; 25 Otavio, 16 Herrera, 22 D. Pereira, 8 Brahimi; 11 Marega, 29 Soares. All. Conceiçao.

A disposizione: 26 Vanà Alves, 3 Militao, 19 Mbemba, 17 Corona, 6 Bruno Costa, 37 Fernando, 21 A. Pereira.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Aboubakar.

LIVERPOOL (4-3-3): 13 Alisson; 66 Alexander-Arnold, 4 Van Dijk, 6 Lovren, 26 Robertson; 14 Henderson, 3 Fabinho, 8 Keita; 11 Salah, 9 Firmino, 10 Mané. All. Klopp.

A disposizione: 22 Mignolet, 32 Matip, 7 Milner, 5 Wijnaldum, 23 Shaqiri, 27 Origi, 15 Sturridge.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Oxlade-Chamberlain.



