Pronostici Champions League/ Quote e scommesse per i quarti di finale (ritorno)

I pronostici Champions League tornano in occasione delle partite di ritorno dei quarti di finale, che saranno naturalmente al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Champions League e che cosa ci attenderà tra oggi e domani, martedì 16 e mercoledì 17 aprile 2019, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Champions League per le quattro partite di lusso che ci diranno chi conquisterà un posto nelle semifinali.

PRONOSTICO JUVENTUS AJAX

Dopo avere ottenuto un pareggio con gol nella partita d’andata, adesso la Juventus è favorita nei pronostici Champions League per il passaggio del turno, anche se naturalmente non vanno sottovalutati i “ragazzi terribili” dell’Ajax, già capaci di segnare quattro gol al Santiago Bernabeu negli ottavi. Sulla carta comunque la squadra di Massimiliano Allegri potrebbe avere la meglio, anche grazie a un certo Cristiano Ronaldo, che nelle partite decisive è una garanzia. Di conseguenza ecco che l’agenzia di scommesse Snai propone il segno 1 a quota 1,70.

PRONOSTICO BARCELLONA MANCHESTER UNITED

Al Camp Nou il pronostico sorride ai padroni di casa del Barcellona, che hanno già vinto 0-1 all’andata ad Old Trafford. I Red Devils però sono già stati capaci di ribaltare la situazione al ritorno in trasferta negli ottavi contro il Psg, dunque Leo Messi e compagni sono avvisati: non sarà una passeggiata. A bocce ferme possiamo comunque considerare certamente favorito il Barcellona, infatti l’agenzia di scommesse Snai quota a 1,38 il segno 1 per la vittoria dei blaugrana.

PRONOSTICO MANCHESTER CITY TOTTENHAM

Il derby inglese è davvero stuzzicante: all’andata hanno vinto gli Spurs per 1-0, adesso però si gioca in casa del City di Pep Guardiola e per di più il Tottenham dovrà fare a meno dell’infortunato Kane. L’esito più probabile questa sera è dunque una vittoria del Manchester City, tuttavia con la doverosa precisazione che non è detto che ciò basti ai Citizens per ribaltare la situazione: infatti l’1-0 manderebbe la sfida ai supplementari, mentre una vittoria con minimo scarto ma con gol anche del Tottenham manderebbe in semifinale gli Spurs. In ogni caso, ecco che il segno 1 è quotato a 1,30 dall’agenzia di scommesse Snai.

PRONOSTICO PORTO LIVERPOOL

Liverpool chiaramente favorito invece nella seconda partita del mercoledì, quella che metterà di fronte i Reds al Porto, già sconfitto per 2-0 all’andata settimana scorsa ad Anfield e sotterrato con un impietoso 0-5 solo un anno fa in casa propria dal Liverpool. Jurgen Klopp naturalmente deve pensare anche a una Premier League attesa da 29 anni, tuttavia potrebbe permettersi anche un pareggio oppure una sconfitta col minimo scarto. Nel quadro delle quote dell’agenzia di scommesse Snai proviamo dunque ad ipotizzare un pareggio, perché il segno X ripagherebbe gli scommettitori 3,35 volte la posta in palio.



