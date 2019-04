Risultati Champions League/ Diretta gol live score ritorno quarti (oggi 16 aprile)

Torna protagonista la Champions League, che stasera ci darà i primi due risultati del ritorno dei quarti di finale. Siamo ormai al culmine della stagione: nel giro di un mese si giocano quarti e semifinali, e proprio oggi scopriremo i nomi delle prime due squadre che entreranno fra le migliori quattro. Siamo dunque pronti a vivere tantissime serate di grande calcio con le migliori squadre d’Europa. Il quadro dei risultati Champions League per il ritorno dei quarti si aprirà dunque oggi, martedì 16 aprile 2019, quando alle ore 21.00 si giocheranno Juventus Ajax e Barcellona Manchester United. All’Allianz Stadium si partirà dal pareggio per 1-1 dell’andata ad Amsterdam, al Camp Nou invece i padroni di casa catalani sono sicuramente favoriti grazie al successo per 0-1 colto all’andata a Old Trafford. Domani avremo le altre due partite, con tre squadre su quattro inglesi: Premier League grande protagonista, un po’ meno oggi con il solo United chiamato a una difficile rimonta.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: FOCUS SUI BIANCONERI

Tra i due risultati Champions League attesi per questa sera attirerà l’attenzione soprattutto la partita della Juventus, almeno in ottica italiana. Il pareggio con gol di mercoledì scorso ad Amsterdam è sicuramente una ottima base di partenza per Massimiliano Allegri, anche se puntare allo 0-0 contro una squadra frizzante e sbarazzina come l’Ajax di Ten Hag sarebbe rischioso: paradossalmente, potrebbe essere più facile vincere 3-0 se la Juventus saprà mettere la partita in discesa fin da subito, piuttosto che puntare a un rischiosissimo pareggio a reti bianche. L’Ajax in trasferta va forte, come a Madrid sanno molto bene, però il Real di quest’anno non è certo ad altezza Juventus, inoltre i bianconeri devono fare tesoro proprio di quel precedente per non ripetere gli errori commessi dagli spagnoli. Cristiano Ronaldo è poi il valore aggiunto: il portoghese nelle partite decisive non sbaglia quasi mai. La pressione però è tutta sulle spalle dei bianconeri: l’Ajax è già andato oltre ogni aspettativa, la semifinale per i lancieri sarebbe una favola.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO QUARTI

Ore 21.00

Juventus Ajax

Barcellona Manchester United



© RIPRODUZIONE RISERVATA