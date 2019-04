Video/ Atalanta Empoli (0-0): highlights, Dragowski para tutto! (Serie A)

Termina a reti bianche la partita tra Atalanta ed Empoli, posticipo della 32^ giornata di Serie A e il vero protagonista ieri in campo a Bergamo è stato senza subbio il numero 1 degli azzurri Dragowski. Come si vede nel video di Atalanta Empoli, l’estremo difensore dei toscani si è rivelato davvero insuperabile nel coprire lo specchio dagli innumerevoli attacchi condotti dalla Dea, sempre aggressiva per tutta la durata dell’incontro. I numeri in questo senso sono ben chiari e ci raccontano bene il grande pressing fatto dai giocatori di Gasperini ieri sera contro gli azzurri. Statistiche alla mano infatti ricordiamo il 62% del possesso palla dell’Atalanta, che ha pure segnato 32 tiri di cui 18 ben indirizzati verso lo specchio avversario: ci aggiungiamo pure 19 punizioni, 9 corner e 478 passaggi completati. Per l’Empoli invece segnaliamo il 38% di possesso palla, solo due tiri di cui uno in porta, oltre a 3 corner e ben 18 parate e pure 281 passaggi completati.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della partita di Serie A ha preso la parola Gianpiero Gasperini, allenatore dell’Atalanta che ha affermato ai microfoni di Sky sulla partita e la prestazione dei suoi ieri: “Siamo rammaricati, ma non devo rimproverare nulla alla mia squadra: ci è mancata la conclusione giusta e spesso siamo stati sfortunati. In attacco, passati i primi dieci minuti a rilento, sembrava un assalto: può succedere una sera di non concretizzare. Abbiamo comunque un po’ di margine sulle inseguitrici, potevamo fare un salto in avanti e restiamo in corsa per l’Europa, ci crediamo”. Andreazzoli, tecnico dell’Empoli ha invece commentato così, il match, sempre ai microfoni di Sky sport: “Siamo contenti del punto guadagnato, abbiamo fatto tanta fatica per conquistarlo. Dragowski è stato bravo. La preparazione della partita è iniziata male con qualche problema di organico in settimana e peggio oggi con i due cambi per infortunio nel primo tempo”. L’allenatore ha poi aggiunto: “Sul gioco siamo confortati, così come per il risultato. Non credo che il punto non sposti la classifica: lo fa minimamente stasera, ma potrebbe essere molto importante a fine stagione”.

