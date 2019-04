Video/ Livorno Brescia (0-1): highlights, Romagnoli salva la capolista (Serie B)

La capolista del campionato cadetto non mette il piede in fallo in terra toscana, nel posticipo della 33^ giornata di Serie B. Come emerge nel video di Livorno Brescia, le rondinelle trovano i tre punti messi in palio e la vittoria, grazie alla rete firmata da Romagnoli, solo al 89’ minuto di gioco. Un salvataggio in extremis per la squadra di Mister Corini, che pure ha segnato un netto dominio del campo e del gioco per tutto l’incontro, riuscendo quindi a sprecare molto sotto porta. Volendo quindi dare uno sguardo pure alle statistiche segnate al triplice fischio finale di Livorno Brescia, vediamo che gli amaranto hanno messo a tabella 12 tiri di cui 3 correttamente indirizzati, oltre a 19 punizioni, 6 calci d’angolo e 3 parate con pure 414 passaggi totali. Per il Brescia invece i dati raccolti ci raccontano di 9 tiri di cui 4 in porta e pure di 23 punizioni e 3 parate: ci aggiungiamo 395 passaggi complessivi e 28 contrasti vinti.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della sfida Livorno Brescia, è apparso ai microfoni il tecnico delle rondinelle Corini che ha commentato così il successo al Picchi: “Onore al Livorno che ha giocato con grande intensità, ma noi ci abbiamo creduto fino all’ultimo e alla fine abbiamo meritato. La classifica è corta ed ogni partita è fondamentale. Siamo stati bravi a rimanere concentrati fino al termine della partita”. Breda, allenatore del Livorno ha invece affermato in sala stampa: “Peccato perché avevamo fatto quello che dovevamo fare, poi però quel gol alla fine ci ha impedito di fare un punto che sarebbe stato utile alla classifica e soprattutto ci avrebbe impedito di interrompere la serie negativa”. Il tecnico ha poi aggiunto: “Mi ha chiamato il presidente e ha fatto i complimenti alla squadra. Se ripetiamo questa prestazione, possiamo fare dei risultati. Abbiamo dimostrato di avere dei valori. Dobbiamo crederci. A questo punto la partita più difficile dell’anno diventa la prossima, quella di Foggia”.

