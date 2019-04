Diretta Juventus Milan/ Streaming video: Juve favorita! (Coppa Italia femminile)

Juventus Milan, mercoledì 17 aprile 2019 alle ore 13.00, sarà una sfida valevole come semifinale di ritorno della Coppa Italia donne. Le due formazioni si ritrovano di fronte dopo la vittoria bianconera nel match d’andata in casa del Milan, 1-2 con gol di Bonasea e Caruso che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio siglato da Alborghetti. Si affrontano due squadre di vertice del calcio femminile italiano che il prossimo sabato di Pasqua vivranno un finale mozzafiato anche in campionato: la Juventus con 53 punti, la Fiorentina con 52 e il Milan 51 si contenderanno il primo posto in classifica nell’ultima giornata, con le bianconere che dovranno vincere a Verona per essere padrone del loro destino. Ma prima c’è una finale di Coppa Italia da conquistare (la finalissima si giocherà il prossimo 28 aprile allo stadio Tardini di Parma), al Milan per ribaltare la situazione serviranno due reti di scarto a Vinovo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH

Juventus Milan, semifinale di ritorno della Coppa Italia femminile, si potrà seguire in diretta tv esclusiva sul canale numero 202 di Sky, con tutti gli abbonati alla pay tv satellitare che potranno collegarsi sul sito skygo.sky.it per seguire la diretta streaming video via internet della partita tramite smart tv o pc o utilizzando dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN FEMMINILE

Le probabili formazioni della diretta Juventus Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia femminile che andrà in scena presso lo Juventus Center di Vinovo. Le padrone di casa scenderanno in campo con il 4-3-3 schierato dal tecnico Guarino con questo undici titolare: Giuliani; Hyyrynen, Gama, Salvai, Boattin; Pedersen, Caruso, Cernoia; Girelli, Aluko, Bonansea. Risponderà il Milan con il 3-5-2 disegnato dal tecnico Morace in cui saranno impiegate: Korenciova; Heroum, Fusetti, Mendes, Tucceri; Bergamaschi, Alborghetti, Giugliano, Zigic; Giacinti, Sabatino.



