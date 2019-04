Diretta Lazio Udinese/ Streaming video e tv: Inzaghi cerca il riscatto (Serie A)

Lazio Udinese, diretta dall’arbitro Calvarese, mercoledì 17 aprile 2019 alle ore 19.00, sarà una sfida valevole come recupero della venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Situazione difficile per la Lazio che dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime tre partite contro Spal, Sassuolo e Milan ha visto complicarsi terribilmente la rincorsa alla Champions League e in maniera significativa anche quella all’Europa League. Per qualificarsi la squadra di Inzaghi non ha scelta se non prendersi i tre punti contro un’Udinese che, dopo aver perso proprio all’Olimpico contro la Roma sabato scorso, dalla sua è costretta a reagire per non ritrovarsi di nuovo risucchiata in una lotta per la salvezza sempre più infuocata, considerando anche i recenti risultati positivi di Bologna ed Empoli.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH DI RECUPERO SERIE A

Lazio Udinese si potrà seguire in diretta tv esclusiva sul canale numero 202 di Sky, con tutti gli abbonati alla pay tv satellitare che potranno collegarsi sul sito skygo.sky.it per seguire la diretta streaming video via internet della partita tramite smart tv o pc o utilizzando dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO UDINESE

Le probabili formazioni studiati per la diretta tra Lazio e Udinese che andrà in scena presso lo stadio Olimpico di Roma. I padroni di casa scenderanno in campo con il 3-5-2 schierato dal tecnico Simone Inzaghi con questo undici titolare: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. Risponderà l’Udinese con il 3-5-2 disegnato dal tecnico Tudor in cui saranno impiegati: Musso; De Maio, Troost-Ekong, Samir; Stryger-Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, D’Alessandro; Lasagna, Okaka.

PRONOSTICO E QUOTE

I bookmaker vedono favorita la Lazio per la conquista della vittoria nel match di recupero di Serie A contro l’Udinese. Quota per il segno 1 fissata a 1.33 da Bet365, mentre l’eventuale pareggio viene quotato 4.80 da William Hill e il successo esterno viene proposto ad una quota di 9.50 da Eurobet. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita sono fissate a 1.75 per l’over 2.5 e a 2.00 per l’under 2.5 da Bwin.



